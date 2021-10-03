虎豹別墅萬金油花園名園利園遊樂場逐個數｜形塑香港的旅遊文化史

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1918年，有商人趁遊樂場供不應求的商機，在北角七姊妹一帶興建名園遊樂場。與太白樓的方式不同，名園佈置得宜，地方廣闊，運動器具應有盡有，主事者仿照上海「大世界」、「新世界」等遊樂場的辦法，吸引了不少遊客。

文：阮志 ｜ 來自《從荒岩到東方之珠——形塑香港的旅遊文化史》（三聯書店）



書名｜從荒岩到東方之珠——形塑香港的旅遊文化史 作者｜阮志 出版｜三聯書店（香港），2021.07

名園因建築新式，又兼有太白樓及愉園的射擊場等遊戲，而且位置近海，暑熱時涼風習習，遊客人數在太白樓與愉園之上，電車公司亦增闢了名園路線。加上太白樓因人事關係停業，愉園亦因生意冷清而宣佈結束，只餘下名園一家，更集中了遊人如鯽。但後來，名園亦因位置偏遠及遊藝不多，入場人數不理想，無利可圖而在1930年代初結束營業。

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名園停辦後曾作聯華影業公司片場。1937年，鐘聲慈善社徵得名園主人同意，免費借用此場地，舉辦「萬善緣勝會」，為潮汕水災賑濟及追悼死難同胞，廣州四鄉、澳門、中山各方人士亦來港參加，僧人道士由國內名山禮聘來港，本港各方居士林全體報效，經壇也有20多處，盛況空前。在第二日開壇後，天文台掛起九號風球，當時未及收拾旙杆及竹棚等設備，本以為會全部被颱風吹翻，豈料翌日雨過天青後，主事人發現長旙塔頂依然屹立不倒，其他大小棚也原封不動，惟有地方神撲倒地上，最後勝會仍籌得十幾萬元賑災，可算是一個奇蹟（黃燕清編：《香港掌故》，1959）。

另一個著名的遊樂園是位於大坑的虎豹別墅，1930年代由緬甸華僑商人胡文虎興建，樓高三層，其裝飾藝術風格反映當時本地流行的設計，並糅合了中西藝術特色。別墅本身屬私人府第，不對外開放，但別墅旁的萬金油花園則公開給市民參觀。園內有大量彩色塑像、假山、石洞、景觀，以及中國民間傳說、佛教和道教故事的壁畫。遊人可以攀上塑像及假山，穿越石洞，與神像合照，從壁畫的神話和歷史故事場景中，認識中國傳統的孝悌忠信思想。當時由於娛樂場所不多，不少家庭在假日愛到萬金油花園遊玩，成為香港市民的集體記憶一部分（萬金油花園在戰後繼續開放給市民參觀，直至1998年有發展商計劃重建。由於萬金油花園在數十年間不斷翻新景物，建築價值不高，最終各方決定只原址保留虎豹別墅和它的私人花園，萬金油花園則在2001年關閉，拆卸重建）。

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利園與利園山的開發

港島東區一直有新的遊樂場出現，曾是香港遊樂場最密集的地方。1920年代，利希慎購入位於東角（今銅鑼灣）的渣甸山土地，改名利園山，依照山勢，於1923年開闢成利園遊樂場。

利園設有劇場、映畫院、遊樂場、酒樓餐廳等，蔚為美觀，是香港最大型的遊樂場。入口處為一斜坡，可供車輛出入，右側有樓梯而上，娛樂包括粵劇、電影、幻術、國技及唱女伶等節目；有獎遊戲有風槍射擊場、飛鏢場、擲藤圈、猜謎；兒童遊戲則有鞦韆架、騎木馬，入場每位2角，因遊藝豐富，許多名園的遊客亦被吸引到利園*。

當名園結業後，利園更成為唯一一個娛樂消遣地，大受普羅市民歡迎，生意進入黃金時期。利園雖然在1931年關閉，但仍會在特別時間開放舉行活動，如在1932年，一個在利園舉行的慈善遊藝會舉行煙花匯演，並有名家齊集利舞臺，為賑濟上海的災民出力（《香港工商晚報》，1932年4月10日）。在利園正門右邊曾建有一個規模較小的「東區遊樂場」，二次大戰後停業，並改建為樓房（ 《香港百年史》，121-123頁）。

* 陳世豐：《遊樂場興替史》，黎晉偉主編：《香港百年史》（1948初版）（香港：心一堂，2018），121-123頁。

（獲出版社授權轉載，本文不代表藝文格物立場）

書名｜從荒岩到東方之珠——形塑香港的旅遊文化史

作者｜阮志

出版｜三聯書店（香港），2021.07



作者簡介｜阮志，香港出生，祖籍廣東新會，香港中文大學歷史系博士，曾任中文大學文化及宗教研究系榮譽副研究員、理工大學中國文化系客席講師，多年來對香港歷史、文物及民俗文化進行研究，包括新界宗族、邊境禁區村落、客家文化、二十世紀香港天主教歷史及旅遊文化史等，著有《越界：香港跨境村莊及文化遺產》、《入境問禁：香港邊境禁區史》及《中港邊界的百年變遷：從沙頭角蓮蔴坑村說起》，編著有香港天主教歷史研究專書及論文多篇。



內容簡介｜旅遊業是香港經濟四大支柱之一，香港的文化和社會變化，與本地旅遊業發展不可分割。開埠初期，西方人對香港的印象普遍惡劣，視為一個氣候不佳、自然資源匱乏、危機處處的荒島；一百年後，二戰結束，香港著力發展旅遊業，其殖民地背景吸引了很多對神秘東方有憧憬的外國遊客，漸漸得到購物天堂、美食天堂、東方之珠的美譽；來到現代，香港也開發人文旅遊的資源，郊外風光、文物古蹟不一而足，展示了香港旅遊業的多元化和與時並進。



本書是首部有關香港旅遊文化史的專書，旨在探討自開埠至九七回歸，香港作為旅行目的地的歷史發展、文化與經濟相關的行為。從殖民地早期至二戰，旅行的各種發展形式如長途、短途、本地遊、僑居和遷移等，加強了西方人和中國人之間的社會和文化交流。戰後，香港旅遊的進一步推廣及產業化，除了帶動經濟發展外，亦有助殖民地政府為香港樹立國際現代化的城市面貌，加強了香港人的本土化和身份認同。



香港人以文物、商業成就和東西方文化的並列，建構歷史及重拾「正面」記憶。業界推廣中國傳統文化特色的旅遊活動，使城市的文化走向本土發展，進一步讓香港獲得國際認可，帶動了以中西文化並存的都會發展歷程。



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