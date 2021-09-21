樟園愉園太白樓遊樂場......香港樂園歷史｜形塑香港的旅遊文化史

書名｜從荒岩到東方之珠——形塑香港的旅遊文化史 作者｜阮志 出版｜三聯書店（香港），2021.07

大約在20世紀初，當時有紳商認為，香港這個現代化的都市人口眾多，興辦娛樂事業不應只局限於專演粵劇或專放映畫片（電影）的戲院，故計劃建造一個規模宏大的遊樂場，除了映畫片外，還有富娛樂性的遊戲，以吸引更多客人。但是興建一個遊樂場，必須有廣大的地段、優美的環境及大量人力物力，由於未能解決有關問題，故計劃一直擱置。

文：阮志 ｜ 來自《從荒岩到東方之珠——形塑香港的旅遊文化史》（三聯書店）



1910年代，黃泥涌道的樟園曾是商人林景洲的一座私人別墅，依山而建，環境幽雅，規模雖小，但陳設簡潔，佈置得井井有條。

園主十分好客，每逢週末或公眾假期，常常約友好到樟園遊玩，舉行雅集、吟詩、猜謎、下棋及酧酒等活動，有朋友勸主人索性將遊樂園公開，一方面可與眾同樂，一方面又可帶來收益。因此，園主首先整頓園內環境，加設石桌石凳，並購備酒水餅食，以應遊客需要。

初時到樟園遊玩的多為新交舊好，或經熟人介紹，後來也有不相識的客人前來。樟園雖然不是正式的遊樂場，但可算是香港遊樂場的雛形，開創先河。

後來，有商人見樟園受歡迎，也在今養和醫院的位置興建了愉園。愉園的面積較樟園大幾倍，設計較天然，種植了很多花卉，亦有人工堆砌的盆景石山、亭台樓閣。園方亦兼營酒樓食肆，價格便宜，與外間的小酒家相若，客人均遊興甚高。

每逢炎夏，愉園遊人眾多，倍覺擁擠，電車公司為利便遊客，特設「愉園」一站，派電車來往。愉園結業後，該站仍維持了一段短時間。

樟園及愉園後來都被批評為「遊閒有餘，樂則不足」，遊人日漸稀少，兩者都在1920年代初結業。

有些娛樂商人為了應付遊人新的要求，在1915年8月24日於西環堅尼地城開設太白樓遊樂場（《香港華字日報》，1915年8月2日）。太白樓舊址現成為了太白臺住宅區，但當年此地曾有「玉樓天半起笙歌」之譽，主人就地取材，利用蜿蜒的山形，建成亭台樓閣，種植奇花異卉，搭蓋大戲演棚，還設有舞台戲、音樂亭、唱書台、練靶場（射擊場）、鞦韆架、滑凳子、木馬園（迴轉木馬）等。最為一般文人雅士歡迎的是打燈謎、敲詩鐘、圍棋、即席揮毫諸般遊藝。

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遊樂場的池塘有舢舨十多艘供人租用，還設有食肆，提供咖啡奶茶及中西餅食，亦有鹵味小菜可供下酒。因為太白樓雅俗共賞、老少咸宜，遊人眾多，電車公司為應付交通需求，亦在晚間加派車輛行走西環。太白樓開業後，愉園的遊客人數大減，為了抗衡，在場內增設射擊場及猜謎等有獎遊戲，又在報章刊登廣告招徠。愉園及太白樓曾各踞東西，成為香港兩個消閒好去處，惟隨著遊人後來轉向東區一帶遊玩，西環變得較集中成為住宅區，故太白樓最後經營至1924年便關閉。

（獲出版社授權轉載，本文不代表藝文格物立場）

書名｜從荒岩到東方之珠——形塑香港的旅遊文化史

作者｜阮志

出版｜三聯書店（香港），2021.07



作者簡介｜阮志，香港出生，祖籍廣東新會，香港中文大學歷史系博士，曾任中文大學文化及宗教研究系榮譽副研究員、理工大學中國文化系客席講師，多年來對香港歷史、文物及民俗文化進行研究，包括新界宗族、邊境禁區村落、客家文化、二十世紀香港天主教歷史及旅遊文化史等，著有《越界：香港跨境村莊及文化遺產》、《入境問禁：香港邊境禁區史》及《中港邊界的百年變遷：從沙頭角蓮蔴坑村說起》，編著有香港天主教歷史研究專書及論文多篇。



內容簡介｜旅遊業是香港經濟四大支柱之一，香港的文化和社會變化，與本地旅遊業發展不可分割。開埠初期，西方人對香港的印象普遍惡劣，視為一個氣候不佳、自然資源匱乏、危機處處的荒島；一百年後，二戰結束，香港著力發展旅遊業，其殖民地背景吸引了很多對神秘東方有憧憬的外國遊客，漸漸得到購物天堂、美食天堂、東方之珠的美譽；來到現代，香港也開發人文旅遊的資源，郊外風光、文物古蹟不一而足，展示了香港旅遊業的多元化和與時並進。



本書是首部有關香港旅遊文化史的專書，旨在探討自開埠至九七回歸，香港作為旅行目的地的歷史發展、文化與經濟相關的行為。從殖民地早期至二戰，旅行的各種發展形式如長途、短途、本地遊、僑居和遷移等，加強了西方人和中國人之間的社會和文化交流。戰後，香港旅遊的進一步推廣及產業化，除了帶動經濟發展外，亦有助殖民地政府為香港樹立國際現代化的城市面貌，加強了香港人的本土化和身份認同。



香港人以文物、商業成就和東西方文化的並列，建構歷史及重拾「正面」記憶。業界推廣中國傳統文化特色的旅遊活動，使城市的文化走向本土發展，進一步讓香港獲得國際認可，帶動了以中西文化並存的都會發展歷程。



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