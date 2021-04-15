放映50年前石籬遊樂場興建過程　茂蘿街重現Paul Selinger手筆

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-04-15 00:00

2017年，創不同&葵涌區議會在《青涌生活節》發佈由Paul Selinger設計的石籬遊樂場照片，廣受關注，引起大小話題，人人懷念半世紀前遊樂場建築。

今年4月，香港設計中心「設計光譜」主辦灣仔茂蘿街7號「好玩日日」（即日起至4月30日）展出世界各地遊樂空間的運用，策展者不但選出石籬遊樂場照片，還配備7分鐘短片，詳細記錄石籬遊樂場的建築過程：工人為圓筒形與拱形混凝土灌漿施工時的片段、建築物原創者 Paul Selinger的遊樂場微縮模型、石籬居民與小童遊樂的片段等。

本版向香港設計中心查詢，並獲版權持有者授權獨家轉載珍貴片段，在觀賞「好玩日日」之前，可先預習舊時香港的記憶（短片在文末）。

原來它的設計者，正是一位熱心藝術教育、曾經在香港工作的美國藝術家。樊樂怡指出：「照片僅有的文字解說，提到它位處石籬徙置屋邨，在1969年建成時，是在亞洲唯一有、該類型的遊樂場，由美國藝術家Paul Selinger所造，當時的皇家賽馬會捐了$15萬元建成……網上暫時可找到的資料，也大概是這些。」年報上的資料也說明，Paul Selinger將香港視為第一站，更希望這個前所未有的遊樂場， 還可在別的地方繼續出現，他希望當中的建設，既是可被觀賞的雕塑作品，也是可讓人遊玩的新類型設施。 黃宇軒（2017）

策展人Rémi Leclerc（圖右）以及利志榮先生（圖左）邀請了本地社會設計及研究團隊「樂在製造」參與展覽。是次展覽以玩樂設計為主軸，精選來自香港、日本、韓國，以至美國等地的好玩設計項目：透過設計的濾鏡，呈現遊樂和玩物在日常生活中的價值；從中解構各大玩物背後的學問，全面敘述玩樂類型及功能。

「好玩日日 」展區簡介 展覽場地先從遊戲類型出發，透過八組異想天開的遊戲互動裝置，讓玩家以感覺／運動、想像及認知等等方式去親身體驗八種遊戲類型。完成後玩家將置身玩樂遊記，到訪於室內打造的四個特定場景：「影像遊樂」以街道上的報紙檔作為背景；「物件遊樂」則模擬玩具店的櫥窗展示櫃；「身體遊樂」沿著兩層高的環迴舞台延展；最後的「空間遊樂」帶大家到虛擬摩天大廈的戶外平台耍樂。玩家將深入了解近百個來自世界各地的好玩設計項目，體驗遊樂及設計在形塑文化中所扮演的角色！參展的好玩設計項目當中有七組較大型的「不尋常」 遊樂性作品（「推測設計」），讓人理解並學習欣賞遊樂設計在身分認同、資訊科技、環保等議題上的價值，引發大眾深思。最後，參觀者更可以在設於「玩具製作工房 Toymaking Playbench」的扭蛋機扭出由Beets3d.com 贊助的3D打印物料，即席體驗製作專屬玩具的樂趣。