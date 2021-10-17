王漢倫｜追認百年老電影　回顧影星王漢倫參演足印｜魏煜格

上海中西女校的高材生、校花殷明珠，雖是首位中國銀幕上的女主角，但因她處女作之後有大約四年時間沒有拍片，並沒有立刻成為明星。

1923年，曾讀過聖瑪利亞女校、當時在四明洋行做打字員的王漢倫，踏進了張石川、鄭正秋、周劍雲開設的明星電影公司。

王漢倫主演從紐約遷回上海的長城畫片公司出品的《棄婦（All the World Against Her）》（圖片由作者提供）

她面容姣好、打扮時尚，立刻被相中，主演明星公司的首部長片《孤兒救祖記》。此前一年，明星公司拍的都是打鬧、滑稽類的短片，已經瀕臨破產。鄭正秋相信必須要拍攝長片，才能扭轉局面。

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此前中國影壇出產的長片，除了《閻瑞生》和《海誓》，還有一部所謂「偵探片」鼻祖的《紅粉骷髏》。1922年，曾有對於「嗜之有年」、「亦復稍有研究」的作者「一影」，在《新聲》雜誌第十期上發表《紅粉骷髏評》，痛批這部電影，順帶批評《閻瑞生》，說兩部電影都是「唯利是圖」、「以中國之弱點、暴之天下」。並說——

我平居常發幻想。安得華人自辦一影戲公司。攝製影片。將我華民族之特性。文化道德之優點。一一寓之於劇本之中。 一影

如此心情和感受，在二十年代的知識分子之中相當普遍。

最早能夠寫影評的人，也大都是知識分子。研究二十年代影評時，我發現大多數簡直通篇除了「劇透」就是「劇透」，並且不厭其煩指出情節中所有的不合理、指出（中英文）字幕中的錯字，把不懂表演、「呆若木鷄」的配角們一一點名批評，然後敦促拍攝者、表演者提高水準。在對一部電影的不同評論比較和細讀之後，我發現這些影評是有價值的史料。因為二十年代留存於今的中國電影寥寥無幾，如果沒有詳細劇透和全篇抄錄的「本事」，真是無從瞭解一個電影為什麼會成功。

王漢倫初登銀幕，主演明星公司出品的《孤兒救祖記》（圖片由作者提供）

王漢倫初登銀幕的成功表演，讓《孤兒救祖記》後來居上，票房口碑都超越了最早的三部長片，她本人也成為一時無二的真正的電影明星。當時王漢倫不過二十歲，卻已經經歷了不少人生的起伏。作為家中幼女，本是父母最寵愛的孩子，送她進入上海著名的聖瑪麗亞女校讀書，學習了英文、音樂、舞蹈。但未及畢業父母相繼去世，被長兄遠嫁東北，夫婿是替日本人做事的買辦，嗜嫖愛賭，還家暴王漢倫。

這個女子性格中有她的剛烈，自己逃回上海，嘗試自立。做老師入不敷出，學會英文打字後，靠著洋行打字員的工作竟可以過上小康生活。此時愛上電影，因為明星公司許諾高薪，辭去洋行工作，加入影壇。當時其他的演員們大多出身低下階層，沾染鴉片，王漢倫潔身自好，行事低調。到第二部電影，已經可以不用假眼淚，而自己演出悲劇。因為受過教育，她能夠很好地體會角色，帶入自己的情緒。《孤兒救祖記》之後，又主演《玉梨魂》、《苦兒弱女》，都是寡母的角色，不知不覺成了銀幕第一寡婦。

（影話系列「當全世界都與她為敵」之五。原題：中國第一位電影明星王漢倫。本文不代表藝文格物立場）

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