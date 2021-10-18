何藩曾在美國發表的老香港　攝影界「一代宗師」代表作

《香港追憶》，何藩最為知名的攝影集，由美國出版社 Modernbook 所出版，至今已第五刷。此書所收錄的作品皆拍攝於上世紀五、六〇年代的香港。他一生獲獎無數，堪稱國際攝影大師，其中更以此書的封面作品「陰影 (Approaching Shadow)」而聞名中外。

文：moom bookshop ｜ 圖：何藩《香港追憶》

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何藩在攝影界有「一代宗師」之名，更被譽為「東方布列松」。1931 年出生於上海，1949 年移居香港。何藩的攝影作品多產時代集中於五〇年代中至六〇年代中期，在此一期間他的黑白攝影作品在香港已處於領導地位，而他的攝影手法更在當時蔚為先驅。通過參加比賽贏得近 300 個地區和國際大獎，亦是多國攝影學會榮譽會員，其中包含英國皇家攝影學會及英國皇家藝術學會。

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至今何藩只出版過四本作品集，包含在世時透過美國出版社 Modernbook 所出版的三部曲：《香港追憶》(Hong Kong Yesterday, 2006)、《人生舞台》(The Living Theatre, 2009) 和《香港‧往日情懷》(A Hong Kong Memoir, 2014) 。以及離世週年後出版的《念⾹港人的舊》(Portrait of Hong Kong, 2017)，四本攝影集內所收錄的作品各有差異，未有重複。

【moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 】

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