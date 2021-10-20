「給鬼魂一個情人」　大英博物館曝光3500年前古巴比倫驅魔指南

談起驅魔，我們總聯想到《驅魔人》一類電影情節，可能是西式神父手執十字架驅魔、或中式茅山術士手握桃木劍捉妖。那麼3500年前的古巴比倫人，是怎樣驅鬼的？最近大英博物館偶然間在一塊收藏多時的古巴比倫泥板上，透過特定光線折射，找到有關古巴比倫人驅魔的圖文記載，指南更有一句警告說話勸大家驅魔勿做的事！



...There's a trope that's all too [painfully] familiar. "The text ends with a warning: 'Do not look behind you!'" https://t.co/p4ojQUY5Je — Dyin' Duane (@dduane) October 16, 2021

大英博物館在一塊大約有3500年歷史，只有手掌大小的古巴比倫泥板上，發現一個「鬍鬚男鬼魂」被愛入人帶往冥界的故事。泥板背面寫有褉形文字教人驅鬼，大英博物館中東部館長Irving Finkel博士表示，這些褉文推斷是古巴比倫驅魔師指南，或是寺廟裏魔法圖書的一部份：驅魔指南圖文體現男性鬼魂需要伴侶，所以給他一位女伴，讓女伴用繩子綁住男鬼，並將它帶走，引導到永恆的幸福中。

「這顯然是一個男鬼，他很痛苦。你可以想像一個高大、瘦弱、留著鬍鬚的鬼魂在房子周圍徘徊，確實讓人們感到不安。歸根結底，這個鬼需要的是情人。」Irving Finkel表示。

這份驅魔指南所載，驅魔儀式要準備一男一女的偶，每天要定期給男人偶換衣服，又要為女人偶準備一個金胸針，用紫色衣服把她包起來，並為他們配備一張床和旅行用品。儀式要在日出時間舉行，驅魔人要準備兩個紅色的容器，將人偶和旅行配備放入器中，靜待太陽之神的審判。而文字以警告結尾：「不要向後看！」

這次發現將在Irving Finkel於十一月出版的新書《The First Ghosts: Most Ancient of Legacie》會詳細交代。

新聞來源：衛報

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