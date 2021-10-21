金庸《鹿鼎記》沒有寫出來的史實：鰲拜原來並不壞？

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文：富察 ｜ 原題：孤軍對戰中國政治的鰲拜



清朝是從1644年才開始的嗎？是的，漢人是這樣看的。這涉及到順治的歷史定位問題。1661年順治去世了，需要蓋棺定論，所以滿洲議會開始討論他的諡號。

漢人代表說：「大行皇帝龍興中土，混一六合，功業同於開創。宜謚為高皇帝。」大家都說對對對，但是鰲拜卻獨持異議。

什麼叫高皇帝？就是一個王朝的創始人。劉邦是高皇帝、朱元璋也是高皇帝。中國人認為，偉大的順治皇帝龍興中土，混一六合，一統我們中國，當然像我們中國的劉邦、朱元璋一樣不折不扣的是偉大的高皇帝。

那時滿洲議會的議長是索尼，輔政四大臣中鰲拜是最後一位。索尼不發言，觀察一切，鰲拜卻無法忍受。

他說：如果順治是開創事業的高皇帝，那努爾哈赤和皇太極算什麼呢？1616年的金和1636年的大清又是什麼？

如果按照你們喜歡的中國政治那一套玩法，一定要給順治一個歷史定位的話，我也沒意見。但是我認為這個諡號不應該是「高」，而應該是「章」。順治應該是「章皇帝」。

世祖崩，二十七日制滿。（孫）廷銓發議尊皇太后為太皇太后，上所生母為皇太后，率九卿上請舉大禮疏。及議大行皇帝諡號，廷銓曰：「大行皇帝龍興中土，混一六合，功業同於開創。宜謚為高皇帝。眾皆和之，而輔臣鼇拜持異議，遂定諡章皇帝。時太祖諡武皇帝，故廷銓議如是。時論頗歸之。 《清史稿·孫廷銓傳》原文

什麼是章皇帝？章皇帝在中國政治的諡號系統裡，往往指第三代，而且也往往意味著政治工作上有瑕疵，不夠完美。

鰲拜「異議」實則堅持滿洲既有原則

鰲拜的意見是否正確？當然是正確的。從滿洲的法統看，努爾哈赤是第一代、皇太極是第二代、順治是第三代，即便用中國政治去套，順治剛好是章皇帝。此外順治在遺詔裡自己說的也很清楚，他的罪過就是違背了努爾哈赤和皇太極的滿洲憲制，片面追求中國型政治， 「漸習漢俗，於淳樸舊制日有更張，以致國治未臻，民生未遂」（以後我有機會再分析順治的遺詔裡隱藏的滿漢憲制衝突）。

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雖然當時漢人官員的主流看法是順治乃中國新王朝的創始人，所以應該諡號為「高」，但那時的滿洲議會還是起作用的，鰲拜的「異議」實則是堅持滿洲既有的原則。

這一局鰲拜獲勝，順治的諡號最終就是「章皇帝」。

滿洲議會憲制危機

而且鰲拜顯然從這次事件裡看到了某種憲制危機，他所主導的滿洲議會於是重新檢討了努爾哈赤的諡號。原本，努爾哈赤的諡號是皇太極在漢大臣建議下尊奉的，叫武皇帝，符合他叱詫風雲的馬上征服之生涯。於是，滿洲議會把武皇帝的諡號改為高皇帝。

意思就是告訴中國漢人，努爾哈赤才是統治你們的這個政權的開創者，是符合你們所謂法統諡號的高皇帝，而從滿洲法統看，順治實際上是罪人。

鰲拜的努力很感人，雖然他以個人之力並無法抗拒中國政治的腐蝕力度，或者說他微小的個體無法抗拒巨大的歷史之流。他被康熙下獄，並在獄中自殺之際，腦子裡想的會是什麼呢？

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（本文轉載自作者Facebook帖文，不代表藝文格物立場）

編後語：史學家岡田英弘著作，近年由八旗文化引進華文世界，最近譯作《皇帝的家書：康熙的私人情感與滿洲帝國的治理實相》記錄作者研究成果，以「家書」原文探討歷史這個另類角度貫徹全書。

