抒情抽象大師朱德群作品展　18幅作品見證一生畫風嬗變

留法三劍客之一，近代中國畫壇大師朱德群，曾獲同門吳冠中形容其作品「遠看像西洋畫，近看像中國畫。」據說朱德群1950年代到達巴黎後，深受法國第二巴黎畫派影響，幾乎從此摒棄具象繪畫，把具象和抽象互相融合，利用色塊和幾何線條，讓作品有鮮明抽象表現主義的韻味。

最近，18幅朱德群作品便於中環一所法國畫廊免費展出，大家可以近距離親睹這位抒情抽象大師，於六十年代成名後一生不同階段的作品。



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朱德群生於1920年，並於 1955年移居巴黎，被視爲中國現代主義藝術的先驅。他獨特的視覺語言深受中國傳統書法影響；朱氏視書法為「中國繪畫的基礎」，並致力擺脫二十世紀初的主流西方幾何抽象派表達手法。朱氏的作品以富韻律感的線條展現記憶與親密的情感，蜿蜒不斷的線條和空間為畫作帶來一種懾人的魅力。

這次朱德群作品展，是畫廊進駐香港十七周年喬遷新址首個公開展覽，亦以此展慶祝畫廊創辦人Gilles Dyan二十年前與朱德群結緣，從此展開畫廊與藝術家的基金會之間長久關係。

於中環展出《朱德群》的展覽。 圖片由奧佩拉畫廊提供

（封面圖片由朱德群基金會和奧佩拉畫廊提供）

【展覽地圖】

【展覽詳情】

展覽名稱：《朱德群》

展覽日期：即日至2021年11月14日（星期日）

展覽地點：香港中環皇后大道中9號嘉軒廣場G08-09香港奧佩拉畫廊（Opera Gallery）

開放時間：星期一至六：上午10 時至下午7 時 / 星期日及公眾假期：中午12 時至下午6 時

費用：免費



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