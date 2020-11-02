丹青上的墨妙　蘇富比專家如何鑑賞吳冠中、張大千名畫

張大千、吳冠中是中國著名當代畫家。究竟如何進深品賞他們作品的價值，達至「看山不是山，看水不是水」之境界？除分析畫作的構圖和色彩，也可探究畫家創作時身處的時代和際遇；當了解其心境，自然能看透其意境。畫家創意來自生活，情緒受牽動時便有意無意把情感傾注於創作。 文、攝：呂一行

不少珍貴作品是畫家身處人生轉捩點，如移居外地、面對親朋生離死別下創作。當觸景傷情、內心情緒一經爆發，便使用多年苦練的筆墨功夫在畫紙上施展渾身解數。

從畫家生平考證風景

品鑑是欣賞畫作的基本功，作品來源須小心留意。若畫作由畫家親人或徒弟珍藏，或由著名藏家、國際級博物館珍藏，認受性和真確度自然被看高一線。1965年張大千畫了幅名為《瑞奧道中寫景》的潑墨潑彩作品，曾由他第六子張心澄收藏。

蘇富比中國書畫部主管葉卓敏。（蘇富比提供）

蘇富比中國書畫部主管葉卓敏說此作在最近一、兩年才在香港首次曝光。作品畫面是公路風景，當研究張大千生平，知道他曾往來瑞士、 奧地利公路，推測此作所描繪的是阿爾卑斯山脈景象。「若你搭過火車由奧地利前往瑞士，期間會發現有段路風光豁然開朗。相信張大千當時曾途經此路，吸引他繪下這畫面。」他一生愛遊歷，瑞士是他其中一個愛畫的主題。 而考證風光時可留意當中的建築物。「畫中的房舍顯然不是中國式設計，可參考西方建築物的照片，便知道是奧地利式設計。」

最有趣的地方是此作屬傳統中國水墨作品，但所畫的卻是西方世界山水，甚至使用半抽象的西畫手法完成。「細心看畫作上半部沒任何筆法，是用潑墨方式把顏料混合後堆疊而繪成。」畫作下半部前端才發現一些筆觸，利用毛筆描繪小路等景觀。「站遠一些看，會發現畫面籠罩著一片濕墨效果，相信繪畫時正值雨後初晴，呈現霧氣瀰漫的景象。」究竟如何繪畫出這效果？原來張大千所用的畫紙較一般粗糙。「大千對不同紙質的發墨效果甚有研究，這款粗糙畫紙可畫出淡淡的霧氣效果。」

《瑞奧道中寫景》 作者：張大千；創作年份：1965 年；規格：潑墨潑彩紙本立軸（127 x 61厘米） 使用中式手法呈現瑞奧的風光。（蘇富比提供）

張大千出色之處，是在傳統中國水墨基礎上應用西畫手法和概念。此作以潑墨潑彩勾畫出大部分風光，屬於半抽象創作，屬其巔峰時的表現手法。葉卓敏說對比同期作品亦可發現不少趣味。張大千同年繪畫另一幅尺幅相同、同樣由家族收藏、畫面同樣是描繪瑞奧道的作品，但該作品所描畫的天氣完全不同。「該幅作品描繪了天色陰暗、快將下雨的畫面，風景朦朧得多﹗」

而作品的裝錶方式，亦可反映畫家對其鍾愛程度。「《瑞奧道中寫景》的景泰藍畫軸軸首從東瀛訂製，可見張十分鍾愛珍重此作！」

新居取景繪畫贈好友

除把寶貝畫作贈給寶貝兒子，大千亦喜歡把作品送給好友。著名影星盧燕的母親是京劇演員，民國初期當紅，和梅蘭芳相熟。張大千和梅蘭芳份屬好友，因緣際會之下，大千和盧燕的母親也成為朋友。後來，張大千由巴西移民至盧燕居住的美國西岸，自此兩家人關係更緊密。而畫作《翠嶺晴雲》便是大千賀盧燕喬遷之喜，專誠送給她的禮物。

盧燕（左）；張大千（右）。兩人是世交，三代是好朋友。（蘇富比提供）

葉卓敏說大千於1971年繪畫此作，當時他的視力並不理想，純粹靠「我心寫我手」，主要使用潑墨潑彩技法。「他明白自己視力不好，便索性用更簡單而大膽的畫法，用潑墨潑彩構成畫面的大部分構圖。「他透過多次潑出顏料，一層一層地營造具層次、恢宏的效果。」1971年張大千在美國生活，自己當年也剛剛搬了新屋。「他繪畫《翠嶺晴雲》時，很大機會是參考自己新屋附近的風光。畫中松林佈列，房舍隱現 、一片風和日麗的美景，相信他當時心情甚佳，繪下此作送給盧燕。」而畫作題款寫上「中秋後二日」，便可推測它的完成時間。葉卓敏說此作在絹面上繪畫，透墨度、發色和紙不盡相同。「絹面效果似西方水彩，難度更高，是極罕有的例子﹗」

《翠嶺晴雲》 作者：張大千；創作年份：1971 年；規格： 潑墨潑彩絹本鏡框（86 x 138厘米） 張大千和國際著名影星盧燕與往來密切，此作是張賀對方喬遷之喜而特別創作。（蘇富比提供）

與朱德群的友情歲月

吳冠中是另一位出名的當代畫家。他和好友朱德群常進行藝術互換，把作品贈予對方，作品亦記錄了兩人深厚感情。吳在17歲時在兵營結識朱德群，受其啟發棄工投藝。 兩人情同兄弟，後來分別出國發展，在不同時期留學法國，一別30多年後才再重聚，但感情從未變改。畫作《山城重慶》便是吳親手繪給朱的作品。1989 年，吳應日本西武百貨店邀請赴巴黎寫生時，親手攜此作到當地餽贈摯友。

葉卓敏說重慶是吳冠中的「第二故鄉」，《山城重慶》描繪了一片依山而建的建築群風光。「中間有道長樓梯構成層次感，令畫面更有立體感。吳喜愛畫這種山勢線條，呈現參差錯落的效果；既有線條又有動感，畫面律動不會沉悶。」畫作特別處是中間部分以具象手法繪畫，而後景兩邊的位置卻用抽象手法。吳冠中一生寫很多文章，部分收錄於《吳冠中全集》、《風箏不斷綫》等著作中。從他的文章中會發現，他會抽取事物的部分、透過形式美去簡化畫面，這正是他走向抽象道路的方法。「畫面既有具象，又有抽象，《山城重慶》正是吳中期的過渡性作品。」

很多藝術初學者努力追求「看山不是山，看水不是水」的境界，但當觀賞功力提升時，便會發現「看山是山，看水是水」。作品背後的吸引之處不是技術，而是畫家的繪畫時的心境，以及把作品送給物主的一份情。

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