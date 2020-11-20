免費學習教材下載　國畫大師吳冠中速寫香港畫作亮相香港藝術館

吳冠中（1919－2010）是20世紀現代中國繪畫的代表性畫家，終生致力於油畫民族化及中國畫現代化之探索。今年香港藝術館將開設新展覽「吳冠中──速寫生活」，透過中國畫壇大師吳冠中的速寫畫作，讓參觀者領悟他對美的追求。

在吳冠中六十多年的創作生涯中，大都以大自然和生活中寫生為主題。從故鄉細小的漁船、蘆葦，到壯麗的山川、森林，他以速寫捕捉並發現線條美及構圖美。這些速寫記錄了吳冠中當時的直覺與情感，亦成為他建構往後作品的重要養分。

「吳冠中──速寫生活」展覽展出約三十幅由吳冠中及家人捐贈的珍貴速寫和畫作，包括一幅在香港寫生的畫作，展現他從日常生活的速寫中，領悟到的美學概念和發現美感的精彩過程。

展覽附設網上「隨身學習資源」，簡明講解館藏精選的吳冠中作品及他的作畫技巧，觀眾於參觀展覽後或在家時可瀏覽及完成延伸小活動。「隨身學習資源」可於香港藝術館網站下載。

「隨身學習資源」免費下載

(圖片來自香港藝術館)

香港藝術館同時亦開設展覽「淡泊明志──至樂樓藏中國書畫選」，從收藏家何耀光（1907─2006）至樂樓和藝術館館藏的中國書畫中選展約六十組藏品，從作品題材、筆墨技法及書畫家字號等不同方面，介紹和詮釋傳統文人的氣節風骨如何呈現在書畫中。展覽同時會播放「至樂拾趣──中國書畫藝術欣賞」藝術教育動畫，以深入淺出、活潑簡明的動畫短片提高參觀者欣賞中國書畫的樂趣。

【展覽詳情】

「吳冠中──速寫生活」

日 期：即日 – 2021.02.07

地 點：香港藝術館四樓 吳冠中藝術廳

費 用：免費

「淡泊明志──至樂樓藏中國書畫選」

日 期：即日 – 2021.02.07

地 點：香港藝術館四樓 至樂樓藏中國書畫館

費 用：免費

【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨、美國畫壇大師 Edward Hopper的作品！】