國畫大師林風眠離世三十周年　東學西進改革當代中國傳統水墨藝術

今天（12/8）是中國現代繪畫開創者之一、「留法三劍客」吳冠中、朱德群、趙無極老師林風眠（1900－1991）辭世三十周年。

這位晚年居於香港的畫壇大師一生波折，早年留學法國學習西方繪畫藝術，回國創立杭州國立藝術院（現為中國美術學院），抗戰時移居重慶，試以西方現代藝術運動的觀念來切入中國繪畫，後來於文革遭到迫害，七十年代末隱居於香港，以91歲高齡在香港港安醫院離世。



1972年在巴黎訪問的林風眠。

雖然晚年際遇坎坷，但林風眠初心未變鍾情創作，窮畢生之力不斷探索融合中西藝術之途徑，試圖努力打破中西藝術界限。而其一生畫作豐富，取材多樣，引領中國繪畫逐漸由傳統轉向現代。

【林風眠仕女圖】

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林風眠吸收了西方印象主義以後的現代繪畫的營養，與中國傳統水墨和境界相結合，並融入了個人的人生經歷。他特別擅長描寫仕女人物、京劇人物、漁村風情和女性人體以及各類靜物畫和有房子的風景畫，對於顏色的使用頗多創見，影響了當時乃至後來眾多中國畫家的創作。

【林風眠其他水墨作品】

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