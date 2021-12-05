村上春樹專訪：擁逾200件T恤　分享在二手古著店買衣服的策略

村上春樹認為他擁有大約 200 件 T-shirt。這位以《刺殺騎士團長》和《發條鳥年代記》等小說征服美國大眾又創作 50 多本書的世界級作家，其實沒有打算要收藏T恤，但是一不小心就堆積如山了，「當我看到一件有趣的，我會不假思索就買了。」他說。



他的新書《村上T :我愛的T恤》由傳奇出版社Knopf發行，以坦率、謙遜的口吻敘述了他最愛的T恤與其背後的故事，這是村上春樹非小說作品的一貫特色，「也許讀者會有一些意想不到的發現——比如，喔，原來小說家也在二手服飾店買衣服，花三塊美金買一件別人穿過的T恤」，村上春樹說：「就算是小說家也得穿衣服吧？」以下，他談到了自己的穿衣風格，買了甚麼，還有美國啤酒。

《村上T :我愛的T恤》（Facebook@Haruki Murakami）

Vanity Fair： 你還記得你第一次一眼看到就想非買不可的T恤嗎，那是甚麼樣的款式？

村上春樹：最讓我印象深刻的是Champion Spark Plug （以美國老牌火星塞Champion Logo為圖案的經典款，並非知名棉T品牌Champion），那是18歲時候買的，很喜歡又常常穿。最近，我看了電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），發現畢彼特穿了一模一樣款式的T恤，勾起了我年少的美好回憶。

（《從前，有個荷里活》劇照）

你曾經有過因為你身上穿的T恤而與陌生人發生難忘的互動經驗？

我不記得有這樣的經驗，但是當我在美國生活時，走在街上時常遇到有人會問我：「你這件T恤在哪買的？」我認為東京不會有陌生人這樣問，這是兩種文化之間的差異。當我告訴他們諸如：「喔，這件？那是在東京澀谷買的。」他們有點失望。

當你走進一家二手貨古著店時，會有甚麼挑選策略嗎，通常是怎麼樣？

最重要的是，確保您花足夠的時間選擇，如果你匆匆忙忙又擔心時間不夠，這時候就會錯過真正的好東西。所以要多給自己留些空閒的時間，甚至要比你料想到的更多時間，這是很重要的，特別是如果你有在收藏T恤系列。

甚麼東西在你的生活中是很難捨棄的，特別是跟T恤相提並論時？

我其實有在蒐T恤和黑膠，但不會蒐藏書。大多數的書我一讀完後就送出去了。我是一個小說家，但是為什麼T恤對我而言比書更重要？這個問題好難回答。

寫你的生活經歷，跟寫小說，兩者對你有甚麼差別？

我覺得寫小說對我來說很難，除非我告訴自己，好吧，是時候創作一本小說了！當我沒有心情寫小說時，我常常就坐在書桌前只是簡單地寫些東西，就像一個音樂家練習他的樂器。因為寫作也是我喜歡做的事情。這就是這本T恤書的由來。我喜歡寫這樣的書，也希望人們閱讀它們時也感到同樣的愉悅。

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你有任何當代穿著風格的偶像嗎？

我是那種無論如何都想走自己的路的人。我想你可以稱之為「自我中心」。我很清楚自己喜歡什麼，不喜歡什麼。這樣的想法可以套用在我讀的書、音樂和穿衣服方面。所以我一直沒有太注意誰可以做為風格偶像。

你靠寫作與讀者分享你的生活，那是怎樣的感覺呢？

也許他們會有一些意想不到的發現，假如是這樣，就挺好的——像是，喔我明白了，所以小說家也會在二手店購物，花 3 美元購買二手 T 恤。即使是小說家也必須穿一些東西，對吧？當我在店裡翻找我要的T恤時，從來沒有人會問過：「你是村上先生嗎？」 至少到目前為止沒發生過。

你書中的一件 T 恤上有一個 Lone Star 啤酒的標誌，但你說你從來沒有喝過 Lone Star。作為德州人，我可以跟你說，那滋味非常棒，它有點像 Coors Light，但口味偏重一些。

如果我去德州，一定會去找來喝。我真的很喜歡在美國生活，特別是在不同的州或區域，選擇的啤酒有很大的差異。我現在回到日本，最喜歡的是Asahi Dry Black。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「小說家也是要穿衣服的」專訪村上春樹聊聊他的T恤癖好與收藏】