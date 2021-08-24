喪偶生活｜日本婆婆手撕報紙拼貼拼到出書　生活百貨神還原

高齡 92 歲的日本婆婆 セツ（setsu），因為喪夫之痛，同時被孫女鼓勵，因此開始了她的創作之路。利用報紙的拼貼，奶奶將日常生活中的小細節，像是料理的擺盤以及食物上的深淺，都一一用報紙拼貼展現，完成了一幅幅還原度超高的拼貼作品。
點圖看看婆婆的照片及她的拼貼作品▼▼▼
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開始創作出作品後，作品都被她的漫畫家孫女木村 いこ 放在 Twitter（@ setsu0107）上，並且大受歡迎，而鼓勵的聲音也讓奶奶很感激也越做越有勁，表示會持續創作下去！在去年推出創作集後，今年又迎來了第二本新書《91 歲 セツ 的美食報紙創作》，讓讀者們可以看見更多婆婆的拼貼作品。
Dappei 結語
可以看到奶奶的作品非常注重物品、食物的色澤以及深淺，真的讓人非常佩服！原來利用舊報紙的拼貼，也可以完全這麼有細節的作品，喜歡奶奶作品的搭檔不妨關注奶奶的推特帳號，欣賞更多高還原高技巧作品！
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原文：92 歲文藝阿嬤用舊報紙做出「撕紙拼貼創作」爆紅還出書，吐司、啤酒、冰淇淋都活靈活現！
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