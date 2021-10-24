三毛逝世30周年｜台灣攝影展15張鮮為人知美照　呈現自由非懷舊

以《撒哈拉的故事》等作品開創流浪文學的暢銷作家三毛，可以說是當代最經典的女性作家。她的人生和文字直至如今都被廣為流傳，蔚為經典。如今谷公館為紀念三毛逝世三十周年推出《三毛，1976謝春德攝影展》特展。



1976年，三毛的《撒哈拉的故事》出版。那年，27歲的謝春德，在北投，在白沙灣，拍下當時33歲的三毛的影像：紅色的沙地，藍色的天際，白色的長袍……光影幻化中，謝春德把一個人呼之欲出的容顏，放大成獨一無二的舞台。

謝春德1949年生於台中，17歲投入攝影創作，1970年代參與「V-10視覺藝術群」，至今仍熱衷於創作，用他獨特的感性之眼觀察世界。45年後，重新整理底片，集結出15張鮮為人知而張力巨大的影像，做成這次的展覽，成為時代裡不被磨滅的印記。因為鏡頭前後的主角與攝影師，都有著不受時代侷限的個性，這組照片並不復古懷舊，而是成為流浪在時空中自由的回聲。

點圖看看謝春德鏡頭中的作家三毛▼▼▼

三毛的西方名字叫「Echo」。Echo就是回聲。是希臘神話中的森林女神，被善妒的赫拉詛咒，失去了說話表白的能力，只能重複他人話語的最後三個字，永遠，都像「回聲」。天涯海角，永遠有一個呼喚，永遠有一個追尋。這個紀念三毛的特展，便彷彿是1976年喊出的一道回聲。45年後，如前世的鄉愁，鋪展在眼前。

1943年，三毛來到這個世界，她的本名是陳懋平，因為學不會寫「懋」字，便自己改名為「陳平」。很久以後，她又給自己取了另一個筆名「三毛」。他從小就喜歡寫作，大學三年級第一次出國後，便開啟她一生對流浪的追求。後來她走得更遠，遠到天涯海角的撒哈拉沙漠。在那裏，她讓華文世界吹起了一股「三毛熱」，也將「流浪文學」推向顛峰。

三毛除了以流浪文學和優美異國風情的文字聞名，她對愛情、友誼、人生的金句也廣被流傳。

如果你給我的，和你給別人的是一樣的，那我就不要了。

愛情就像在銀行裏存一筆錢，能欣賞對方的優點，這是補充收入；容忍缺點，這是節制支出。

我喜歡看見幸福的人，不管他們結不結婚。

如果我不喜歡，百萬富翁我也不嫁，如果我喜歡，千萬富翁也嫁。

人生活在世上，最重要的是有愛人的能力，而不是被愛。你不認識人生，是因為沒有去認識愛人的快樂。

擁有一個伴侶，固然是一種幸福，可是人生還有其他值得我去付出和追求的東西。

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我相信，真正在乎我的人是不會被別人搶走的，無論是友情，還是愛情。

知音，能有一兩個已經很好了，實在不必太多。朋友之樂，貴在那份踏實的信賴。

我喜歡適度的孤單，心靈上最釋放的一刻，總捨不得跟別人共用，事實上也很難分享這絕對個人的珍寶。

刻意去找的東西，往往是找不到的。天下萬物的來和去，都有他的時間。

如果有來生，要做一棵樹，站成永恆，沒有悲歡的姿勢。一半在土裡安詳，一半在風裡飛揚，一半灑落陰涼，一半沐浴陽光，非常沉默非常驕傲，從不依靠，從不尋找。

愛情不一定對人。人對工作狂愛起來，是有可能移情到物上面去的。

《三毛，1976謝春德攝影展》

展覽時間：9. 26 – 11. 14. 2021

開放時段：星期二至日 11:00-19:00

地址：谷公館 MICHAEL KU GALLERY（台灣台北市敦化南路一段21號4樓之2）



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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「如果你給我的和別人一樣，那我就不要了。」《三毛，1976謝春德攝影展》讓你更了解三毛的美】