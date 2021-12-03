VOGUE御用攝影師出書明星作家政要全紀錄｜Annie Leibovitz

傳奇攝影師 Annie Leibovitz 將五十年來與時尚的交會，化為《Wonderland》這冊精彩集錦，並在前言中透露：「我回顧作品時發現時尚從未缺席。雖然時尚無所不在，但我總是最關注攝影層面。『攝影』是最重要的部分，而且涉及包羅萬象的領域⋯⋯我為《VOGUE》雜誌拍的作品催生出一種攝影風格，假如沒和他們合作，我八成從來不會發掘出這種風格。」

文：moom bookshop ｜ 圖：《Wonderland》



Annie Leibovitz 不僅是一流的影像創造者，她根本直接為當代創造了嶄新的肖像形式。 韋克斯納藝術中心總監 Sherri Geldin

無論是偶然形成的街頭舞台、精心打造的實景攝影棚、堪比科幻電影的佈景或單純的老舊牆面，Leibovitz 總以強烈個人色彩拍出同樣過目難忘的瞬間，用影像體現時尚令人驚豔的本質。

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本書收錄多達 350 張照片，其中決大部分從未公開過，影中主角的背景遍及各界，有些與攝影密不可分，有些則因此擦出新奇火花。包括演員 Nicole Kidman（妮可基嫚）、Cate Blanchett（凱特布蘭奇）、時尚「老佛爺」Karl Lagerfeld、歌手 Rihanna、Lady Gaga、小說家 Chimamanda Ngozi Adichie、網球選手 Serena Williams（小威廉絲）、舞者 Pina Bausch（碧娜鮑許）、知名變裝皇后 RuPaul 等人皆在本書中現身；不僅如此，撰序者也大有來頭，正是與 Leibovitz 合作多次的傳奇時尚編輯 Anna Wintour。

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這是一本耀眼非凡的時尚攝影精選集⋯⋯ Leibovitz 無疑是美國在世最偉大的肖像攝影師，她徹底改變了時尚攝影這回事。 Anna Wintour

Annie Leibovitz 於 1949 年生於美國康乃狄克州，自學生時代便開始接觸攝影；由於大學時主修繪畫，Leibovitz 運用色彩的手法、構圖風格及比例均散發出歷久彌新的經典氛圍。1970 年，她開始為滾石雜誌工作，短短三年之間便成為雜誌的首席攝影師，其後也透過老牌時尚雜誌《Vanity Fair》、《VOGUE》及個人拍攝計畫奠定地位：一位個人色彩鮮明的肖像攝影師。Leibovitz 在攝影生涯中獲獎無數，其中包含美國國會圖書館頒發的「活傳奇」頭銜，並曾在全球各大美術館展出作品。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

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