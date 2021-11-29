貓meme圖｜貓相攝影師深瀨昌久1970年代曾與荒木經惟等創業

日本已故攝影師深瀨昌久對貓的痴迷眾所皆知，他曾養一隻愛貓「サスケ（Sasuke）」，並對牠無微不至地照顧，某日サスケ卻突然地不知去向。深瀨四處張貼著協尋海報盼望能找回愛貓，然而一段時間過去仍毫無音訊；直至某天，一名熱心婦女碰巧發現サスケ的蹤影，趕緊將這隻小貓送回給深瀨。

文：moom bookshop ｜ 圖：深瀨昌久《鴉》&《サスケ》



只可惜，回到他懷抱的並不是サスケ。這隻貓確實長得有點像サスケ，但第一眼見到牠的當下，終究感到莫名地失望，「唉～那就當作是牠了吧」，就這樣將牠領回了。取名為サスケ二代 —— 延續著摯愛的情感與記憶，就像是最初的サスケ一般。他與牠一起度過每一日的生活，只要去到哪裡，都會帶著サスケ一起：原宿、特急列車、上野動物園與日本的海邊⋯⋯透過他的鏡頭，紀錄下那曾經遺失的緣分與一段特殊的際遇，從這些照片之中可以察覺到他對サスケ的深情，並呈現了貓咪迷人可愛的面貌。

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1970 年代後半，深瀨推出三本貓咪題材的攝影集，《ビバ！サスケ（萬歲！サスケ）》、《サスケ!!愛しき猫よ（サスケ!!心愛的貓啊）》、《猫の麦わら帽子（貓的草帽）》，主要都是拍攝サスケ，不過這些只是為了迎上當時日本空前的貓咪風潮而出版，難以歸類為凸顯深瀨獨特攝影表現的作品集。直到 2016 年由 roshin books 出版的《Afterword》，才第一次將深瀨拍攝的サスケ影像重新整理。⠀

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2021 年，由日本出版社赤々舎與法國出版社 Atelier EXB 共同合作出版的《サスケ》，並非單純復刻早期的攝影集，而是完整地重新檢視深瀨的視點，從 1970 年代深瀨親自沖洗的銀鹽相片中挑選、編輯，以深瀨所撰寫關於サスケ的筆記為依據，將能夠展現深瀨透過サスケ所做的攝影嘗試和表現，集結成冊。

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那年，我平趴在地上拍了好多張照，就為了想把自己放到與貓同高的視線範圍，某方面也可以說是把自己變成了一隻貓。我拍得很盡興，一邊和我愛的サスケ玩、一邊拍照，周遭的大自然一如往常那樣變化著。 深瀨昌久

作為日本戰後攝影的代表人物之一，1970 年代中期，深瀨昌久與東松照明、細江英公、橫須賀功光、荒木經惟、森山大道一起創立「WORKSHOP寫真學校」，同年參加由紐約 MoMA 主辦的日本攝影里程碑聯展「New Japanese Photography」。爾後出版的攝影集《鴉》，迅速成為近代攝影史上的經典，甚至在 2010 年被評為廿五年來最優秀攝影書之首，一個充滿隱晦與苦澀的傑作。

《鴉》的誕生與結束婚姻有關

促成攝影集《鴉》的誕生，正是 1976 年深瀨與妻子洋子結束十三年的婚姻，在他陷入深淵之際──以北海道沿海風景作為深黯故事的開場白，透過烏鴉的影射，將孤獨與蒼涼的主軸推向了全新抽象層次，成就一篇悲涼淒美的故事。雖然看不見洋子的身影，黑暗中飛舞的烏鴉卻顯現了思念而投射的殘像；失去摯愛妻子的深瀨，其心情濃烈地映照在底片上，那幅寂寥而哀傷的景色。⠀

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然而鮮為人知的是，該時期同時進行的題材就是《サスケ》。深瀨在與妻子分開後，無論去哪裡都會帶著這隻小貓，沈迷於拍攝牠充滿活力的姿態與奔放玩耍的樣子。深瀨拍下的サスケ，卻仍能瞥見前妻的殘像隱藏其中，不過姿態卻與《鴉》相反，滿溢生命的喜悅。

至今為此，《サスケ》在治癒系的貓咪攝影領域頗為著名，卻鮮少被當作深瀨生涯作品的一部分。然而，《サスケ》其實和深瀨代表作《鴉》是一體兩面，當這兩部作品以深瀨另一代表作《洋子》為界，劃分陰陽的時候，才能理解《サスケ》的真正價值。 深瀨昌久檔案館設立者トモ コスガ

深瀨昌久檔案館設立者トモ コスガ說道。《鴉》背負著生命之沈重，《サスケ》則返照生命之光輝，兩者如同鏡面般互為同體。⠀

深瀬昌久 1934 年出生於北海道，1956 年畢業於日本大學藝術學部寫真學科。他以「自己為何物」的理念追求著攝影，主要作品包含《遊戯》(1971)、《洋子》(1978)、《鴉》(1986)、《父の記憶》(1991) 與《家族》(1991)。1986-1988 年與細江英公、東松照明、森山大道舉辦美英巡迴聯展〈Black Sun: The Eyes of Four〉，大為拓展知名度與確立了他在國際間的地位。正當他的攝影生涯到達巔峰之時，1992 年 6 月，深瀬昌久因酒後爛醉而在歌舞伎町黃金街的酒吧樓梯上摔落，他的腦部嚴重受創並失去了語言與行為能力，自此終止他的攝影生涯。他病榻纏綿整整廿年，最終 2012 年 6 月過世，結束他富有飽滿感情、漂泊孤高的一生。



（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

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