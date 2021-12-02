加拿大雪景遠觀還可以　到要鏟雪的日子就知道真相｜移加離港

眾所周知，加拿大是一個冬天會落雪的國家，有很多人害怕到加拿大是因為他寒冷的天氣，而因為緯度較高的關係，冬天的時候會日短夜長，以上的種種原因及寒冷的天氣導致有不少加拿大人患上了季節性抑鬱症（Seasonal Affective Disorder）。

文：便當 ｜ 原題：面上流的不是眼淚而是溶掉的雪花



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有很多人會跟我們剛剛來到加拿大的朋友說，下雪的時候第一年特別好看，接下來幾年就會開始厭倦下雪的時候，我本身就是一個喜歡冬天的人，我最討厭的是香港的天氣。很多人都認為香港已沒有冬天，老實說，我很同意這個說法，香港的天氣幾乎在半年都是非常炎熱，加上沿海天氣的高濕度，導致每天都是悶熱的天氣，這就是我來到加拿大後感覺到這裏天氣很好的原因。

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11月後，天氣報告經常說會下雪，對於我這個一生人從來沒有看過說的人去說，這個是非常興奮的消息，每次天氣報告說我住的地區有機會下雪的時候，基本上我會走出去等著下雪。可是，過了半個月，除了小部份的雪花之外，基本上沒有下雪跡象，可能因為全球暖化的原因吧。老華僑都跟我說，下雪是非常麻煩的天氣，表面下雪很漂亮，但落到地上，你不但要鏟雪，地上的說還是正黑色的，非常污糟，你之後就會不喜歡下雪了。

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直到上星期的周末，當我醒來的時候，屋外是白濛濛一片，原來這就是下雪的感覺，氣溫並不是想像中那樣寒冷，我赤著腳，身上只有睡衣就出了戶外，原來說是這樣的感覺。

多倫多的交通工具系統並沒有香港這樣方便，每次下雪的時候，巴士和地鐵都會延遲，在這樣的天氣等巴士，並不是容易的事，幸好，這裏不少地方也有暖氣，但是，還沒有車的我們，老實說下雪的時候並不是這樣容易過，加上由於我住的是一間獨立屋，每天都要鏟外面的雪，有些雪溶了在結了冰，就是加拿大人常說的黑冰（Black Ice），這些是最難解決也是最危險，基本是下雪的時候因為這些麻煩已經很難外出。希望過幾年的我還是會喜歡下雪。

（本文不代表藝文格物立場）

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