美國藝術家整齊排列出不平非　萬字夾、日常食品都可以排得極療癒

美國藝術家Adam Hillman使用日常物品和食物作為媒介，創作出錯綜複雜的抽像圖案，重現經典名畫，讓人歎為觀止，療癒感覺油然而生。



相信不少人小時候都曾經在餐廳玩弄牙籤，拼拼湊湊出不同形狀。大家有否想像過，把身邊東西仔細排列亦可以成為一門藝術呢？

【重現經典名畫系列】

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美國多媒體藝術家、「物品擺放師」Adam Hillman便以一系列排列藝術作品而聞名。他豐富多彩的系列在各種物品中使用了顏色和質地的差異，從萬字夾到的嗒糖，從文具再到食物，透過包裝、剝皮、切碎和排列物品，創造出令人賞心悅目的圖案。

【日常物品系列】

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所有攝影作品的主題幾乎都是由他本人親自慢慢排列而成的。從蔥花到一支支夢幻糖果色彩的棒棒糖，他還會利用木條的長短組合出一個令人驚喜的圖陣。部份以食物作主題的作品，更是讓人垂涎欲滴。

【食物系列】

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Adam Hillman最初是一名抽像畫家，後來他對智能手機拍攝的照片產生興趣。為了保持他的照片「全天然」、「非後製」，於是他「開始整理在家裡發現的日常用品」，讓他的照片更具吸引力。他的作品建立在視覺錯覺和色彩的活力之上。以美學嚴謹的圖案放置物體，構成了引人注目的構圖，美國抽象主義者Piet Mondrian對他有很大啟發。

Adam Hillman豐富的創意，加上樂於在網上向Fans提供這一系列「舒壓整齊排列寫真」而開始走紅。目前他的Instagram已經擁有超過 48.2萬粉絲追蹤。

如果大家對他的作品感興趣，不妨到Instagram欣賞一下他的其他作品，好好治癒一番。

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