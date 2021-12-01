隱藏在城市夾縫的角落小生物　美國藝街家以街頭可愛插畫療癒生命

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David Zinn是美國一名街頭粉筆藝街家。他的作品並不繪畫在方方正正的畫布上，而是隱藏融入於城市夾縫之間，在地上的金屬渠蓋上、在碎裂的混凝土行人路上、身旁的紅磚牆上。Zinn以粉筆繪畫出來自童話世界的小可愛，為死寂的城市添上樂趣。

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自從1987年完成首幅街頭插畫創作後，至今34年間他便一直維持創作至今，他的創作足跡遍布世界各地，在密芝根州行人道上、曼哈頓的地鐵站裡、瑞典的鄉村廣場和台灣的街角都曾出現他的作品。

Zinn他自小性格內向，不大喜歡跟別人交流，於是他選擇以專心畫畫作為藉口，避開跟他人交談。不過，自此他卻愛上了畫畫。而這個小時作為逃避的方式，卻成為今天他跟別人產生聯繫的主要方式。他的創作吸引無數人們關注，他的Instagram專頁更吸引多達50.7萬名粉絲追蹤。

他的作品大多以粉筆、炭筆和現成的物品組成，重點在於與街道上本身境貌巧妙地結合，利用錯視效果造成3D立體圖畫錯覺。他最常繪畫的角色包括有Sluggo（一個有著長長的眼睛的鮮綠色怪物）和 Philomena（一頭飛天小豬）。Sluggo不時在地面上、牆壁上掀開一片片「小天空」，然後又悄悄地飛走。

Zinn經常打趣地說自己並不是「A級藝術家」，自己只是在已有的街景圖案上創作，自己甚至對「空白的畫布」感到害怕。他在「Vogue」的訪問中表示：「希望製造一個自然的情境，使觀者能夠不小心踏上作品，誤以為它們屬於真實世界的一部分，即使那僅限於幾秒之間，或是意外地發現某人替生活創造的小驚喜，而非抱持著欣賞藝術作品的心態，刻意前往現場。」

假如大家想觀看更多Zinn的作品，可到他的IG、Facebook、網頁了解更多。

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