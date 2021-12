王菀之多媒體藝術展　詩意旅程尋覓已失落情感│ 會唱歌的畫布

唱作人王菀之(Ivana Wong)最新多媒體個人藝術展《會唱歌的畫布》登陸ArtisTree,展出結合音樂、光影、錄像及文字的藝術裝置, 探索「分享」的喜悅,帶領大家尋覓生活中已失落的情感。



由左至右:太古地產太古坊總經理李頌妍、藝術家及是次展覽的靈魂人物王菀之、策展人黃馨。(圖片由受訪者提供)

細味分享的美學

《會唱歌的畫布》展覽是王菀之「 The Missing Something 」系列創作的延續。系列首部曲《The Pink Room Experience》嘗試討論在標籤文化中被抹去的同理心,續篇《The Missing Something – 會唱歌的畫布》則帶領觀眾遊歷分享的善意和美麗 ,繼續在生活中尋覓已失落的情感。

王菀之表示節日在乎分享:美食、禮物 、與好友歡度時光 ,甚至只是一個笑容與一句祝福。她相信人人皆有能力分享,當中的意義已經超越個人得失。然而,在現代城市生活的急速繁囂節奏中,我們往往都忘記了分享帶來的喜悅。透過精心策劃的展覽,王菀之將會邀請觀眾踏上充滿詩意的感官旅程,以音樂、光影、錄像和抒情的言詞,重拾珍貴的喜悅時刻,和在繁忙生活中被淡忘了的回憶。

展場分兩部份,開首昏暗的隧道寫了一首首王菀之寫的詩句,記錄心路歷程和生活中失落了的片段,她回想這些片段十分重要,可是當時因為未有留意而遺留了,每首作品旁都有幅空白的畫面,伴隨源自大自然的聲音,她認為每個人對相類片段會有不同的畫面,所以一切留白讓觀眾馳騁想像,亦讓自然聲籟洗滌心境,尋回本性。隧道盡頭是一幅投影屏幕,雪人在微笑和聲樂中成長,他者希望以此感染他人,在繁忙的生活中分享的力量,觀眾記得細看主屏幕背面,會見到作者的創作彩蛋。而王菀之創作的人物「肥波兔」亦首次與日本品牌合作,呈獻一系列受藝術啟發而設計的紀念品在店內發售。

王菀之表示:「人人都可以藉着分享,成為別人的聖誕老人。《會唱歌的畫布》是一首感官詩歌,喚起分享帶來的快樂與愛——那些已被淡忘的感覺。透過這抒懷的藝術體驗,我們希望參觀者在節慶佳期都能重遊這些珍貴時刻。」

「ArtisTree Selects: The Missing Something– 會唱歌的畫布」於太古坊康橋大廈1樓ArtisTree展出,展覽日期為2021年12月3日至2022年1月8日。(圖片由受訪者提供)

【展覽地圖】

【展覽詳情】

《ArtisTree Selects: The Missing Something – 會唱歌的畫布》

日期:2021 年 12 月 3 日至 2022 年 1 月 8 日,上午 11 時 - 下午 8 時

地點:鰂魚涌英皇道 979 號太古坊康橋大廈 1 樓 ArtisTree

詳情可參閱太古坊網站

費用:免費入場

如欲參觀《ArtisTree Selects: The Missing Something – 會唱歌的畫布》,可透過節目網頁及 Taikoo Social 登記



