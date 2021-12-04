王菀之多媒體藝術展　詩意旅程尋覓已失落情感│ 會唱歌的畫布

唱作人王菀之（Ivana Wong）最新多媒體個人藝術展《會唱歌的畫布》登陸ArtisTree，展出結合音樂、光影、錄像及文字的藝術裝置， 探索「分享」的喜悅，帶領大家尋覓生活中已失落的情感。



由左至右：太古地產太古坊總經理李頌妍、藝術家及是次展覽的靈魂人物王菀之、策展人黃馨。(圖片由受訪者提供)

細味分享的美學

《會唱歌的畫布》展覽是王菀之「 The Missing Something 」系列創作的延續。系列首部曲《The Pink Room Experience》嘗試討論在標籤文化中被抹去的同理心，續篇《The Missing Something – 會唱歌的畫布》則帶領觀眾遊歷分享的善意和美麗 ，繼續在生活中尋覓已失落的情感。

王菀之表示節日在乎分享：美食、禮物 、與好友歡度時光 ，甚至只是一個笑容與一句祝福。她相信人人皆有能力分享，當中的意義已經超越個人得失。然而，在現代城市生活的急速繁囂節奏中，我們往往都忘記了分享帶來的喜悅。透過精心策劃的展覽，王菀之將會邀請觀眾踏上充滿詩意的感官旅程，以音樂、光影、錄像和抒情的言詞，重拾珍貴的喜悅時刻，和在繁忙生活中被淡忘了的回憶。

展場分兩部份，開首昏暗的隧道寫了一首首王菀之寫的詩句，記錄心路歷程和生活中失落了的片段，她回想這些片段十分重要，可是當時因為未有留意而遺留了，每首作品旁都有幅空白的畫面，伴隨源自大自然的聲音，她認為每個人對相類片段會有不同的畫面，所以一切留白讓觀眾馳騁想像，亦讓自然聲籟洗滌心境，尋回本性。隧道盡頭是一幅投影屏幕，雪人在微笑和聲樂中成長，他者希望以此感染他人，在繁忙的生活中分享的力量，觀眾記得細看主屏幕背面，會見到作者的創作彩蛋。而王菀之創作的人物「肥波兔」亦首次與日本品牌合作，呈獻一系列受藝術啟發而設計的紀念品在店內發售。

王菀之表示：「人人都可以藉着分享，成為別人的聖誕老人。《會唱歌的畫布》是一首感官詩歌，喚起分享帶來的快樂與愛——那些已被淡忘的感覺。透過這抒懷的藝術體驗，我們希望參觀者在節慶佳期都能重遊這些珍貴時刻。」

「ArtisTree Selects: The Missing Something– 會唱歌的畫布」於太古坊康橋大廈1樓ArtisTree展出，展覽日期為2021年12月3日至2022年1月8日。(圖片由受訪者提供)

【展覽地圖】

【展覽詳情】

《ArtisTree Selects: The Missing Something – 會唱歌的畫布》

日期：2021 年 12 月 3 日至 2022 年 1 月 8 日，上午 11 時 - 下午 8 時

地點：鰂魚涌英皇道 979 號太古坊康橋大廈 1 樓 ArtisTree

詳情可參閱太古坊網站

費用：免費入場

如欲參觀《ArtisTree Selects: The Missing Something – 會唱歌的畫布》，可透過節目網頁及 Taikoo Social 登記



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