香港史上最大水墨畫展　融合現代科技以動畫及AR技術呈現水墨藝術

為承傳中國藝術文化，推動香港水墨藝術發展及文化交流，由藝育精英基金會主辦，香港歷來最大的水墨畫展覽——「全球水墨畫大展」將於即日起至明年1月21日假香港中央圖書館展覽館舉行，大家可置身於5,000呎的水墨空間之中，感受結合傳統畫功與清新創意的當代水墨藝術。展覽精選逾500幅水墨傑作，分為「人物、花鳥、山水、動物及現代」五大範疇，並分為三期於場內展出。



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今屆展覽再次與香港都會大學合作，將傳統水墨畫融合現代科技，以動畫及AR（擴增實境）等多媒體技術呈現水墨藝術。參展水墨畫家包括黃永玉父子、王無邪、何家英、黎明、胡宇基、馮大中、趙建成、胡永凱、黃玉郎、熊海父子、何百里父子、高杏娟、王秋童、林天行、靳埭強、楊頌雅、宮雪花等；此外，刺繡藝術家周雪清教授更用上雪花針法（非遺項目），並運用達87種色線及多種刺繡針法將水墨大師作品化成刺繡藝術，以不同形式展現水墨之氣韻。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：全球水墨畫大展

日期：即日起至明年1月21日

地點：香港中央圖書館展覽館

費用：全免



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