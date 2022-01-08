Netflix《我是大哥大！》與黃秋生林海峰｜還是日本｜湯禎兆專欄

身邊不少人對黃秋生及林海峰主演的《誤人子弟》都記憶猶深，當中對老師此行業的嘲諷，委實令人忍俊不禁，而葉偉信此名作在港產片的系譜上，也可說後無來者。

文：湯禎兆 ｜ 原題：《誤人子弟》日本版



最近Netflix把《我是大哥大！》上架，此福田組的名作當然百看不厭，但我意外地在第六話中找到《誤人子弟》的同流者，看得眉飛色舞。此話題為「我會成為憧憬的金✖先生嗎？正義鐵拳給暴力老師」，誠如標題所言，針對的就是金八先生的熱血嘲弄以及以暴易暴的歪理戲謔。

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劈頭開始由室剛飾演的惊木老師，去風俗店作樂時遇上學生家長（吉田鋼太郎）一幕已令捧腹大笑，他為求脫身不擇手段的方法（訛稱因走錯路想去隔壁的按摩店而入了來），自然教人想起黃秋生和林海峰在學生之夜的窘態。其後更借此用來脅迫家長督使子女成為老師在學校的僕人，就更加出人意表。與《誤人子弟》杷若，就是不斷把現實中的逆差推至極端，從而令人在連番驚喜中享受下去。

最後特別一提，此話的特別嘉賓為山田孝之，在成為《全裸監督》之前，他已客串成為風俗店的領班，短短數分鐘已精彩萬分，粉絲絕對不可錯過。

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（本文不代表藝文格物立場）

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