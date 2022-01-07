造星｜在他鏡頭下許多都係天王巨星　奧山由之出道12年大結集

當今世代最受歡迎的日本攝影師奧山由之，自 2010 年出道以來，持續藉由雜誌、展覽、出版等管道發表作品，曾獲多項攝影大獎，近年更擔任話題音樂錄像與電視廣告的導演，憑藉獨特的表現手法、自由隨性的拍攝風格，在日本創意圈受到高度關注。本書《BEST BEFORE》作為奧山由之的首本商業作品集，將他出道 12 年來的豐沛創意成果首度集結成冊。⠀

文：moom bookshop ｜ 圖：奧山由之12年精選作品集《BEST BEFORE》



奧山的作品中總是充滿個性與力量，與大眾的廣告攝影與商業影像劃分了迥異的界線，呈現獨樹一格的攝影表現方式。這些影像並沒有色調或構圖的統一感，反而比較像是孩子玩鬧後四處散亂的房間，混沌雜亂卻飽含能量，充滿天真與熱情。誠摯地面對被攝者，謹慎建立彼此的關係，挑戰極限的創意發想，在反覆嘗試與失敗之後所完成的，正是結晶般的寫真群像。⠀

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細數攝影師橫跨 12 年的創意能量，經年累積的質與量令人折服。合作對象從米津玄師、星野源、Mr.Children、RADWIMPS、愛謬、福山雅治、魚韻等音樂人，正在演藝圈發光發熱的廣瀨鈴、菅田將暉、平手友梨奈、小松菜奈、濱邊美波等藝人，到知名時尚雜誌《VOGUE US》以及《GINZA》、《SWITCH》、《花椿》等日本雜誌，也包含寶礦力水得、JR SKISKI、NTT Docomo 的廣告攝影、電視大河劇《麒麟來了》主視覺等。

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由奧山親自挑選，《BEST BEFORE》收錄超過 400 件作品，總頁數達 500 多頁，這些透過多重曝光、移膜技術（emulsion lift）、低速同步閃燈、拼貼、複寫、感光等縝密計算的實驗手法而誕生的作品，活用爆發力捕捉決定性瞬間的紀實照，超越了既有攝影種類與風格，唯有每一次按下快門都追求至極的創作者才能達到如此偉業。⠀

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無論動態影像或是靜態攝影，奧山由之的作品帶給許多人衝擊，甚至讓人狂熱。多產與多元的作品之中，卻持續貫徹著「奧山感」，這樣的「奧山感」究竟是什麼呢？在《BEST BEFORE》之中，觀者將被富有個性又幽默的奧山世界觀所擄獲，沈浸在驚奇與創造性的漩渦。書名「BEST BEFORE」是賞味期限的意思，乍看帶有諷刺、反駁般的命名，實則為了證明這些作品的光輝永不褪色，以及作為 2010 年代視覺表現的典範。⠀

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

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