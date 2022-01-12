同居動物｜攝影師Robin Schwartz記載跨物種交流互動的本質

自 3 歲起到青少年時期，Amelia 便擔任母親的主要拍攝對象兼創作繆思至今。儘管身為一位平凡青少年，每個青少年的媽媽未必都是酷愛拍攝動物的世界級攝影師，他們也未必有機會在大象、駱馬、驢子、老虎、袋鼠、黑猩猩、貓貓狗狗等動物身旁擺好姿勢，留下一起翻滾玩耍、在沙發上七手八腳相擁的合照，而且高掛在世界各地首屈一指的美術館中。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Amelia's World》



繼《Amelia's World》後，屢獲殊榮的美國攝影師 Robin Schwartz 以生平最愛的對象為題，時隔六年出版攝影集《Amelia and the Animals》，拍下她與女兒 Amelia 攜手探索動物世界的歲月，並收錄女兒親自撰寫的序。Schwartz 形容：「攝影是 Amelia 與動物相遇的途徑，而且她直到最近才發覺，原來這些交會並非理所當然。過去，她並未發現這些遭遇有多麼稀奇非凡，直到人們紛紛說她很幸運，竟然得以遇見偌多動物。」書中影像除了記錄 Amelia 與動物共同成長的親密友誼，更發人深省跨物種交流及互動的本質，同時見證一對母女深入「被創造出來的世界」時的獨特身影。

+ 14

Robin Schwartz 生於 1957 年，擁有普瑞特藝術學院的攝影碩士學位，在學時即獲得福特基金會的藝術家獎助金，其兩度榮獲紐澤西州議會的藝術獎助金，並入圍海耶爾國際時尚攝影藝術節決選名單。她的作品廣獲各大美術館典藏，包括如美國大都會藝術博物館、現代藝術博物館、史密森尼美國藝術博物館、布魯克林博物館、法國國家圖書館、德國埃森福克望博物館都在其中。

Schwartz 目前在威廉帕特森大學擔任攝影助理教授，並與丈夫 Robert Forman、女兒 Amelia 及 5 隻動物同住在紐澤西州。Amelia 夢想成為生物學家，除了熱愛動物外，也經常書寫、作畫、攝影並四處旅行。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

尋書地圖——

【三不管地帶｜九龍城寨生活照﹕你有你墮落 小孩在天台玩得很盡興】

【慾火霓虹｜加拿大攝影師Greg Girard為香港保留15年影像歷史】

【金正日在看東西｜國家領導人死了也不放過人民 仍在為人民服務】

+ 10

延伸閱讀：1980年代中國孩子穿越童年尋回國家發達前｜秋山亮二

⠀