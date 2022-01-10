舊書回收︱大型10元舊書義賣活動　一月全港41個地點收書

踏入新一年，不少書迷都會整理藏書，斷捨離下心頭好扔掉可惜，何不把好書惠澤他人，推廣閱讀？舊書義賣活動「書出愛心．十元義賣」由即日起至本月31日，於全港41個地點設收書站，所得書本將於四月份以10元義賣，活動讓書迷分享好書，同時為慈善和環保出一分力。



由即日起，「書出愛心．十元義賣」活動將設41個地點設收書站，地點包括太古地產旗下辦公大樓及商場、義務工作發展局轄下的義工服務中心及香港義工學院、香港小童群益會總會及轄下服務中心等，地點遍佈港九新界，方便市民損書。

【各區收書點】

要留意的是，活動只收全新或二手書籍，包括沒有缺頁、明題損壞、發霉或摺痕等，且書價不可低於$10的書籍，但不包括教科書、練習或涉及色情暴力等書籍。「書出愛心．十元義賣」 慈善義賣活動訂於4月14日至17日，一連四天於鰂魚涌太古坊ArtisTree及栢克大廈（4樓404-07室）舉行，屆時所收得書籍將以每本港幣10元價錢出售。

【活動詳情】

名稱：「書出愛心 十元義賣」收書活動

日期：即日起至1月31日

地點：全港41個回收點（見上文）

義賣地點：太古坊ArtisTree

*詳情請參閱官方Facebook或網站Book For Love



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