北京冬奧｜日本微縮達人田中達也參戰　口罩化身賽場辣椒變雪橇

北京冬季奧運會正進行得如火如荼，全球運動愛好者為之著迷。日本微縮達人田中達也（Tanaka Tatsuya）近日發表冬奧系列作品，當中還特地以口罩創作，使作品更多一重趣味。

田中達也廬山真面目。（tanaka_tatsuya）

2011年，田中達也開始創作個人微縮作品系列「MINIATURE CALENDAR」，以微縮方式重現日常生活的趣事，並每天在社交媒體、網頁更新和上傳作品。他的IG專頁「tanaka_tatsuya」開啟至今，已推出4800多個作品，吸引多達337萬名粉絲追蹤。

近日，田中達也發表了北京冬奧微縮系列作品，當中包括不同比賽項目︰花式滑冰、跳台滑雪、冰壺、競速滑冰、雪橇競賽等。不過一如以往地，他結合日常生活常見的雜貨與食品，以另類方式重現各種場景，散發出無窮趣味。

他將防疫必須品「口罩」融入創作之中，使其化身成冬奧比賽場地，使作品更多一重「疫情籠罩」之意。

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如果大家對田中達也的作品感興趣，不妨前去他的IG、Twitter、Youtube、網頁參觀一下。

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