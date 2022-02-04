北京冬奧︱由吉祥物到滑雪場　2022冬奧融入哪些中國藝術元素？

2022年第二十四屆冬季奧林匹克運動會將於今日起至本月20日，於中國首都北京舉行（下文簡稱「北京冬奧」），今屆北京冬奧由吉祥物、會徽、制服到場館，在設計上都引入很多中國元素，這次為大家盤點一下當中有哪些中國傳統工藝？



北京冬奧吉祥物

今屆吉祥物「冰墩墩」，設計理念來自國寶大熊貓的形象。而北京冬殘奧會的吉祥物「雪容融」，設計理念則來自中國傳統特色的紅燈籠形象。

左起：北京冬奧吉祥物「冰墩墩」及殘奧會吉祥物「雪容融」。(資料圖片)

會徽「冬夢」及「飛躍」

北京冬奧會會徽「冬夢」設計靈感來自漢字「冬」字，配以傳統書法工藝，將厚重的東方文化底蘊與國際化的現代風格融為一體，成為副有中國藝術特色的標誌。而殘奧會會徽「飛躍」的設計則展現了漢字「飛」的動感和力度，巧妙地幻化成一個向前滑行、沖向勝利的運動員，同時形象化地表達了輪椅等冬殘奧會特殊運動器械形態。

左起：會徽「冬夢」及「飛躍」。(資料圖片)

獎牌「同心」

今屆獎牌「同心」，靈感來自中國古代的「同心玉璧」，設計創意參考了南越王墓出土的同心圓紋玉璧。獎牌共設五環，代表五環同心，同心歸圓，表達了「天地合·人心同」的中華玉文化內涵，也象徵著奧林匹克精神，將世界人民聚集在一起共用冬奧榮光；獎牌背面設計源自淩家灘玉璧，圓環上刻有24個點及運動弧線，取意古代天文圖，象徵著浩瀚無垠的星空人與自然的和諧，也象徵著第24屆冬季奧林匹克運動會上，運動員如群星璀璨，創造精彩！

儀式火種台「承天載物」

儀式火種台「承天載物」，造型風格與火炬、火種燈和諧一致，創意靈感來自二千五百多年前，中國傳統青銅禮器「尊」。儀式火種台採用了尊的曲線造型，基座沉穩，象徵「地載萬物」。頂部舒展開闊，寓意著迎接純潔的奧林匹克火種。祥雲紋路由下而上漸化為雪花，象徵了「雙奧之城」的精神傳承。紅色絲帶飄逸飛舞、環繞向上，與火炬設計和諧統一。紅銀交映的色彩，象徵了傳統與現代、科技與激情的融合。

火種燈

火種燈的創意靈感來自「中華第一燈」的西漢長信宮燈。根據「綠色」可持續的理念，冬奧火種燈採用再生鋁合金製成，「長信」即是永恆的信念，代表人們對光明與希望的追求和嚮往。北京冬奧火種燈主設計師李文思表示：「首先我們在形態上做了一些借鑑，它是有一個銅製的一個旋轉燈盤，就是光需要照向哪裡燈盤就轉向哪裡，我們做了一個雙層玻璃的設計，當時我們做的時候也非常興奮，覺得這種雙層的概念既能夠擋風，又能夠合理地去轉化這個設計，這個是在這裏面一個比較大的啟發。」

火炬「飛揚」

北京冬奧會火炬整體外觀與北京2008年奧運會開幕式主火炬塔形態相呼應，冬奧會火炬以祥雲紋「打底」，逐漸過渡到剪紙風格的雪花圖案。祥雲傳達吉祥的寓意，是2008年北京奧運會的延續，雪花表現冬奧會特徵，是北京2022年冬奧會的創新。北京冬奧會火炬的顏色為銀色與紅色，象徵「冰火相約，激情飛揚，照亮冰雪，溫暖世界」。而北京冬殘奧會火炬選用銀色與金色，寓意輝煌與夢想，體現「勇氣、決心、激勵、平等」的殘奧價值觀，火炬最下方一圈還刻有「北京2022年冬殘奧會」全稱的盲文。

國家跳台滑雪中心「雪如意」

國家跳台滑雪中心的設計靈感來自中國傳統的吉祥飾物「如意」。「如意」是中國傳統的吉祥之物，外形和靈芝相似，一般由玉或黃金材料製成，象徵著順心如意。早於東漢已有關於「如意」的記載，在清朝時，如意更是成為宮廷珍寶。據北京冬奧組委規劃建設部場館建設二處副處長、國家跳臺滑雪中心設施經理王敬先介紹，作為中國首座符合國際標準的冬奧會跳臺滑雪場地，「雪如意」頂部與地面落差達130多米。由兩根巨大支柱支撐的「頂峰俱樂部」如同「柄首」，順勢而下的S形賽道則仿佛是「柄身」，最終與位於底部結束區和觀眾區的「柄尾」相連接，外觀結構與中國傳統吉祥物「如意」的S形曲線完美融合。

冬奧制服

冬奧制服裝備的外觀設計，靈感來自於中國傳統水墨畫與冬奧核心圖形的雪山圖景。制服分為三種，分別是工作人員服裝、技術官員服裝與志願者服裝。制服將中國傳統山水畫與冬奧會核心圖形「賽區山形」完美融合。制服設計師賀陽表示，制服上的雪山帶有中國山水畫的美學特徵，是中國人民熱愛自然、與自然和諧共生的哲學觀和價值觀的體現。「中國傳統藝術設計講究留白，我將這種理念融進了冬奧制服的設計中。」賀陽表示，制服中大量運用瑞雪白作為調和色，不僅將多種顏色自然舒服地調和在一起，還象徵著「瑞雪兆豐年」的吉語，也契合北京於春節這個傳統節日舉辦冬奧會的時間。

冬奧制服。(資料圖片)

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