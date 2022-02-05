何故火鍋館︱年假Netflix人氣劇《殭屍校園》有何成功處？︱影評

Netflix的《殭屍校園》，喪屍加校園，這個組合不算新鮮，如果你熟悉日本動漫，佐藤大輔原作、佐藤庄司作畫，2006年9月開始連載，2010年7月5日電視動畫首播的《學園默示錄》，堪稱是這類型作品的經典。

文：何故



《殭屍校園》，改編自韓國人氣漫畫家朱東根在2009年至2011年於Naver Webtoon連載的《現在，我們學校》（지금 우리 학교는，另有譯名《極度恐慌》），因為充滿血腥、暴力和色情，被列為19禁，但原來劇集已有所收斂，第一集閔恩智(吳海秀 飾) 被迫脫去上衣後跪在地上拍片，或許已令部份觀眾嘩然，據說原著漫畫中這一幕更激烈，竟然是男學生們集體性侵女學生……

《殭屍校園》的賣點除了大量番茄醬，拍攝上也很有心思，特別是幾場喪屍肆虐校園的重頭戲，鏡頭運用和場面調度，配合電腦特技，都有極高的水準，如果不計較令人一再吐槽再吐槽的情節，整體感覺屬A級！對比Netflix其他喪屍主題的作品，包括：《屍戰朝鮮》、《屍戰朝鮮：雅信傳》、《#ALIVE》等，以及類近的《Sweet Home》，《殭屍校園》在台前幕後各方面的整體表現都更勝一籌！個人認為《殭屍校園》比《魷魚遊戲》好看得多！如果只能在《殭屍校園》和《魷魚遊戲》中選擇一部開拍第二季，絕對是《殭屍校園》！

《殭屍校園》劇照(Neftlx)

《殭屍校園》共12集，相對其他韓劇，節奏算是明快，但部份文戲仍見冗長，表面上是角色太多，群戲太多，校園內外多線發展，實際上是創作人太貪心，企圖探討各式各樣的命題，除了熱門話題的校園欺凌，還有未成年媽媽、點擊率至上的網紅文化、為求目的不擇手段的政客、只懂服從不懂思考的軍人、以及哈佛大學著名教授心理學家馬克．豪塞（Marc Hauser）的「電車難題」等，也不忘嘲諷代表韓國精英的首爾大學學生。如果減少兩至三個角色，全劇縮短為10集，故事會更流暢，效果會更理想。

《殭屍校園》以虛構的「孝山市」為背景，漫畫原著中的病毒被稱為「HS病毒」，這是「孝山市」的英文縮寫，病毒的起源並非人為，乃是墜落在「東海」裡一顆隕石的微生物所演變，這些外太空微生物經過數百年變異成為蠕蟲，牠們將海裡的魚作為食物，並將魚作為宿主附身，科學老師李炳燦的兒子真秀，偶然釣到一隻正被蠕蟲啃食的魚，間接被蠕蟲咬到後，變成了「HS病毒」的傳播者。

《殭屍校園》劇照(Neftlx)

《殭屍校園》劇集的病毒，改為在美國取得細胞生物學博士學位後歸國的李炳燦（金炳哲 飾）所製造的「約納斯病毒」。李炳燦因為兒子真秀（李民久 飾）被同學欺凌，學校卻打算息事寧人，他發現老鼠被貓逼到絕境後會失去理性，體內的睪酮分泌量會急速上升，令老鼠有能力對貓進行暴力反擊，李炳燦在老鼠身上提煉出病毒後，打進自己兒子體內，希望他可以反擊自保，卻輾轉令曾經欺凌真秀的女學生金賢珠（鄭伊瑞 飾）被老鼠咬後受到感染，結果令病毒全市爆發，更引致軍方介入……明白校園欺凌是此劇的重要命題，但個人認為漫畫原著的設定更有趣，劇集卻改編為一場「由老鼠引發末世災難」、「由校園欺凌演變為武力鎮壓」的荒誕鬧劇。

按照喪屍故事的套路，被病毒感染的人類變成喪屍，被喪屍咬了的人類也變成喪屍，沒被感染也沒被咬的人類就要用各種方法努力掙扎求存，從而在絕境中見證人性的光輝（但更多是看見人性的黑暗……）然而，《殭屍校園》卻多了一個物種，就是被喪屍咬後也不會完全異變，仍然具有「人性」的「無症狀感染者」，為故事帶來變數。另外，女主角南溫祖（朴持厚 飾）疑似對病毒免疫，但不排除只是女主角的光環，又或是編劇故弄玄虛，亦有可能是第二季的伏線。

《殭屍校園》劇照(Neftlx)

《殭屍校園》沒有像全智賢、李政宰、李炳憲的韓國一線演員，由一眾年輕演員領銜主演，除了曾客串《魷魚遊戲》的李瑜美現年27歲、童星出身的河承里現年26歲，其他主要演員，包括：朴持厚（2003年出生）、尹燦榮（2001年出生）、朴所羅門（1999年出生）、趙怡賢（1999年出生）、劉仁秀（1998年出生）、李恩泉（1999年出生）等，平均年齡約20歲，他們都各有精彩表現，其中令人留下最深刻印象的首選飾演班長崖南拉的趙怡賢，次選飾演射箭天才張荷莉的河承里，然而，大部份演員都臉容相似，直至最後一集也未必能夠叫出他的姓名，只能依靠髮型和服飾來勉強辨認。

《殭屍校園》是一部政治正確的「男女平權」劇集，劇中女角不再只是等待被拯救，生存能力和戰鬥力都比男生更強，女主角南溫祖因為父親是消防署急救隊長，故此擁有絕地求生的知識，而殺滅喪屍排行榜的榜首，絕對是用弓箭的張荷莉，將拖把改成長槍的李思泉也應該在三甲之內，深不可測的還有足以媲比《鬼滅之刃》的竈門禰󠄀豆子的班長啊！然而，其他支線的女角，包括李青山（尹燦榮 飾）以他名字開設炸雞店的媽媽（李智賢 飾）、女性國會議員朴恩希（裴海善 飾）、未婚媽媽女學生朴熙秀（李彩殷 飾）等，她們雖然豐富了劇情，卻也挑戰了觀眾的耐性。

+ 5

對比《學園默示錄》，《殭屍校園》缺乏像毒島冴子的厲害角色，對抗喪屍的武器和方法，以及主角們每次移動後所獲得的物資，都過於單調和理所當然，部份角色的死亡更過於刻意，觀眾看了數集已感到麻木，往後即使再有角色死亡，也未能牽動觀眾的情緒。慶幸第十一集來一場重大破壞，為不眠不休地追劇的觀眾在疲累中帶來短暫的驚喜，也沒有浪費Netflix給予劇組的龐大資源。

《殭屍校園》劇照(Neftlx)

最後，好奇一問，英文劇名「All of Us Are Dead」會否有詐欺之嫌？中文劇名為什麼不是《喪屍校園》或《活屍校園》？選用「殭屍」一詞，到底有何原因或玄機？

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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