勿說是推理｜菅田將暉已成為水準保證指標｜還是日本｜湯禎兆專欄

長話短說，近年日本男優中，菅田將暉的地位已迄立不倒，穩如磐石。更難得的是，他的作品幾已成為水準保證的指標，而且出入於主流及偏鋒之中，每一次都教人看到不同的一面，可見對自己要求之高。

文：湯禎兆 ｜ 原題：愈戰愈勇的暉哥



上季《喜劇開場》已經道盡青春成長的苦澀，但不要忘記在《Dele》與山田孝之的攻守組合令人眼前一亮。而且近來創作人似乎喜歡從他身上展示黑暗魅力，開宗明義的《3年A班》不在話下，連《MIU404》都以他飾演的久住為神級魔星，在黑白之間游走確實不亦樂乎。

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今季《勿說是推理》又回到光明的陣營，他飾演的大學生久能整正是超凡推理專家。而在漫畫的設定中，早已考慮及糅合了不同的推理小說元素，好讓主角發揮，化成影像後恰好供菅田將暉有更大的展示魅力空間。第一集〈嫌犯只有一個人〉擺明車馬為「安樂椅偵探」，由他安坐拘留室中，透過消化及整合刑警提供的資料，便得以為自己洗脫嫌疑及找出真兇。當然過程中他有機會回到家中，但卻沒有親身去搜集任何證據，簡言之就是全靠對白去突破案情。而在二、三集的公車挾持案件中，原著明顯想把「孤立山莊」中封閉空間及「密室推理」的元素結合，於是菅田的任務又變成密室中鑒貌辨色的推理人。無論哪一種要求，不僅難不到菅田，反過來只不過成為菅田劇場上表演的劇目而已。

往後暉哥的任何演出，肯定不可錯過。

（本文不代表藝文格物立場）

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