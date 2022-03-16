何故火鍋館︱烏克蘭的「人民公僕」　澤連斯基的「CHANGE」

人生如戲？戲如人生？一套戲劇如何改變命運？改寫人生？

在俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭總統弗拉迪米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）沒有逃避他國，繼續留守首都基輔帶領人民對抗外敵時，觀看由他製作及主演的電視劇《人民公僕》（Servant of the People），竟有種莫名其妙的感慨……

文：何故︱原題：烏克蘭的「人民公僕」，澤連斯基的「CHANGE」！



由澤連斯基主演的烏克蘭劇集《人民公僕》

《人民公僕》是一部烏克蘭的政治題材處境喜劇，由95街區工作室製作，澤連斯基正是95街區工作室的創始人之一，名稱取自其就讀的烏克蘭克里沃羅格第95中學附近的街道。第一季於2015年10月16日首播，共24集。2016年推出電影版。第二季於2017年10月23日首播，同樣是共24集。2019年烏克蘭總統選舉前夕，第三季於3月27日首播，卻只有3 集，但相比第一、二季每集在半小時內，第三季每集都是兩倍或三倍的長度。

澤連斯基在《人民公僕》飾演中學歷史教師瓦西里·彼得羅維奇·戈洛博羅德科（Vasyl Petrovych Holoborodko），誤打誤撞下當選烏克蘭總統，但他其實只是總理尤里·伊萬諾維奇·丘伊科的傀儡，國家其實是由三大寡頭在背後操控。無權無勢的他，只能安排中學同學分別擔任外交部部長、國防部部長、國安部部長，財政部部長等要職，並由前妻出任國家銀行行長，一起以國家的資源進行充滿爭議性的改革，嘗試解決國家的種種問題，包括貪污、逃稅、以及償還國際基金會的巨額貸款等。因為是喜劇，瓦西里都可以在嬉笑怒罵之間化險為夷，更在最後一集「逆轉勝」，但寡頭們其實早已對他施展了美人計……

第一季《人民公僕》有很多精彩笑位，例如瓦西里先後以「普京下台了」的笑梗，讓亂作一團的國會議員，以及示威的民眾安靜下來。第十九集，瓦西里突然收到德國總理的來電，恭喜烏克蘭成功加入歐盟，瓦西里狂喜後才知道搞錯了，這一場令人捧腹大笑，卻是笑中有淚。

然而，第二季突然由喜劇變為正劇，第一季寡頭們的美人計奏效，成功分化瓦西里和他的親信，令他被誤解、被出賣、甚至被彈劾，其後他更被迫和寡頭們合作，參加一場不公平的總統選舉，雖然劇情更峰迴路轉，相比第一季卻太真實，也太沉重，令人有點吃不消！

由澤連斯基主演的烏克蘭劇集《人民公僕》

變化更巨大的是第三季，瓦西里一開始就被捕入獄，其後雖然重獲自由，國家卻已經四分五裂，他必須和昔日的死敵尤里合作，挽救國家於水深火熱中。這一季的劇情，其實是一位在未來的烏克蘭歷史老師在課堂上跟學生的分享，可算是首尾呼應，最後瓦西里成功團結人民，拯救國家，短時間內清還國際基金會的借貸，終於正式獨立，最後更可以發射火箭上太空……某程度上，第三季是奇幻劇，更可以視為澤連斯基參選烏克蘭總統的宣傳。

2018年3月31日，以此劇命名的政黨「人民公僕黨」在烏克蘭司法部登記成立，同年澤連斯基作為黨代表出選烏克蘭總統，其後於2019年4月21日，以73.22%的支持率，擊敗支持率只有24.45%的時任總統波洛申科（Petro Oleksijovič Porošenko ），成功當選第6任烏克蘭總統，於同年5月20日宣誓就任。

由澤連斯基主演的烏克蘭劇集《人民公僕》

主角致辭可比歷史演說

同樣是政治素人的老師成為國家最高領導人，《人民公僕》難免和2008年春季「富士月9」，由木村拓哉主演的《CHANGE》相提並論。

木村拓哉主演日劇《CHANGE》

朝倉啟太（木村拓哉 飾）原本是個鄉下小學老師，但在政友黨眾議員的父親和指定為接班人的大哥空難身亡之後，朝倉誠以次子的身份辭去小學教師投入參選。從未從政的他，在「超級選舉專家」韮澤勝利（阿部寬 飾）的協助下，順利當選眾議員。政友黨鑑於低迷的支持率，黨內高層決議由朝倉啟太競選黨總裁，以出任內閣總理大臣，出任內閣官房長官的神林把朝倉當成傀儡，打算在支持率提高後逼退朝倉由自己出任總理大臣……

相比《CHANGE》的朝倉啟太，《人民公僕》的瓦西里是真正的「政治素人」，家庭未能作為他的政治資產，更不斷為他製造麻煩，父親被揭發逃稅，姐姐利用裙帶關係以權謀私，母親雖然一直支持瓦西里，卻因為他的退休金改革而被迫延遲退休。《CHANGE》最終話，朝倉啟太以總理大臣的身份向全國國民直播長達22分鐘，一鏡到底的精彩演說，成為一時佳話，《人民公僕》第16集，瓦西里在記者會也有一場面對全國國民的動人演說，並不遜色於澤連斯基於2022年3月8日在英國國會的歷史性演說。

如何做到「最強公務員」？

如果大家對「人民公僕」為主題的劇集有興趣，在此向大家介紹另一套日劇，就是由唐澤壽明飾演「最強公務員」淺井榮治的2015年夏季「TBS日9」《拿破崙之村》。

唐澤壽明主演日劇《拿破崙之村》

《拿破崙之村》以振興「邊緣村落」為故事主線，每集都介紹不同地方的代表性鄉土料理，包括第一集的石川縣特產「米糠醃漬沙甸魚」、第二集的福島縣北部的鄉土料理「墨魚醃胡蘿蔔」、第三集的德島縣祖谷地區的特產「蕎麥米雜煮」、第四集的青森特產「草莓煮」等，但最重要是淺井榮治在第七集的一場演說，道出作為公務員的應有態度：

「我們公務員，雖然立場不同，但工資都是來自國民的稅金，也就是說，國民既是我們的客戶，又是我們的僱主。」

「既然如此，我們工作的目標應該只有一個，就是要造福人群，讓他們過上幸福的生活，要讓他們對未來充滿希望地生活。」

「公務員也被稱為『公僕』，『公僕』難道不應該為人民鞠躬盡瘁嗎？」

作為「人民公僕」，公務員的職責是幫助他人，並不是以權謀私，傷害市民，更不是高高在上的，需要市民感受其情緒。淺井榮治被譽為「最強公務員」，並非因為他的工作能力最強，而是他明白一個公務員的真正職責！

唐澤壽明主演日劇《拿破崙之村》

由木村拓哉的《CHANGE》到唐澤壽明的《拿破崙之村》，再到澤連斯基的《人民公僕》，讓我們明白創作是充滿不同的可能性，千萬不要低估一套劇集的力量啊！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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