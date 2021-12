湯賀蘭《蜘蛛俠：不戰無歸》的「蜘蛛俠情結」︱何故火鍋館︱影評

《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),我會給滿分的100分,但超過30分是感情分,甚至是同情分!

持平而論,作為湯賀蘭(Tom Holland)主演的「蜘蛛仔」三部曲的最終回,這的確是最精彩的一部,因為先前兩部都不夠水準!然而,這是否最精彩的《蜘蛛俠》電影?甚至是否最精彩的MCU電影?實屬見人見智。

文:何故



電影《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照。

單純評價劇本和主角表現,2017年的第一部《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming)只是僅僅合格,2017年的第二部《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)根本不合格,卻受惠於「鋼鐵俠效應」,觀眾們因為Tony Stark而對年輕的Peter Parker愛屋及烏,在蜘蛛迷的基本盤上,開拓新的觀眾群,在第二代蜘蛛俠《The Amazing Spider-Man》系列徹底慘敗的SONY,以及急於為MCU電影尋求新出路的Marvel則各取所需,達至與觀眾的三贏局面。

電影《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照。

以戲論戲,三部副題都有「Home」的年輕蜘蛛俠電影,仍未超越第一代蜘蛛俠的三部曲,最少仍未有像「能力愈大,責任愈大」(With great power comes great responsibility.)這樣的經典金句。論故事創意、劇情驚喜和視聽之娛,SONY打破Disney和Pixar的壟斷,勇奪第91屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片的《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse),就比《蜘蛛俠:不戰無歸》,甚至所有《蜘蛛俠》電影優秀得多!更重要的是,六個蜘蛛俠當然勁過三個蜘蛛俠啦!當中還有黑人和女性的蜘蛛俠啊!多元宇宙又政治正確啊!六倍以上的超級興奮啊!

電影《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照。

毋庸置疑,《蜘蛛俠:不戰無歸》是一部非常成功的商業電影!雖然劇本有點堆砌,主線仍然是「蜘蛛仔」不斷闖禍,引來新的敵人和更大的危機,但他在身份曝光同時,更連累了Stark Industry,不可以再依賴Tony Stark給他的「遺產」,只能改為向Doctor Strange求助……稍安無燥,以上都是預告的內容,絕非劇透啊!主要劇情都在意料之內,欠缺了峰迴路轉的驚喜之外,但勝在這三部曲的兩位編劇Chris McKenna和Erik Sommers,以及導演Jon Watts非常明白觀眾的需要,滿足了他們的各種訴求,今回雖然沒有了「鋼鐵俠效應」,卻有從2002年開始的、更厲害的「蜘蛛俠情結」,幾個年齡層的觀眾同笑同哭,一起在戲院裡拍掌叫好抹眼淚,就像跟老朋友敘舊的嘉年華會,兩個多小時非常享受的觀影經驗。

嚴格上,對老一輩的觀眾而言,他們的「蜘蛛俠情結」並非始於2002年由Tobey Maguire主演的第一代蜘蛛俠電影,而是應該由1967年的《蜘蛛俠》電視動畫開始,故此,在官方預告竟然用上當年的動畫主題曲,將「情懷」這個賣座元素盡情發揮!無可否認,這是一部計算精準的話題作品!連「劇透」也被利用作為宣傳途徑之一,並非任何電影都擁有如此得天獨厚的條件!

電影《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照。

在入場前,對於這部電影,從鋪天蓋地的預告中,累積了三大疑問:

一、是否真的如事先張揚的蜘蛛俠「三代同堂」?

二、會否出現新的Marvel Superhero?例如傳聞中以律師身份協助Peter Parker的Matt Murdock,即「夜魔俠」(Daredevil)……

三、SONY如何透過這個黃金機會去宣傳推廣旗下的新舊作品和品牌?

在不劇透的情況下,以上問題都有合理的答案,卻略嫌未夠破格,有種新不如舊的感慨。

《蜘蛛俠:不戰無歸》肯定全球賣座,在香港的票房突破一億完全沒有難度!目標是超越「蜘蛛仔」初次出場的《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War,票房HK$113,474,296),個人樂觀預測有機會在一億二千萬以上。

電影《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照。

最後,必須吐糟這一集副題的香港中文譯名,對比《強勢回歸》和《決戰千里》兩個出色的副題譯名,從「不醉無歸」而來的「不戰無歸」,實在有點不倫不類,而且說起來也不暢順!誠然,最全神的「No Way Home」翻譯,當然是「無家可歸」,但若然不想太消極,並且希望有一個「戰」字,參考《復仇者聯盟:終局之戰》(Avengers: Endgame),「終極之戰」是個好選擇!

當然,更簡單、直接、符合劇情又沒有劇透的中文譯名,個人首選《蜘蛛俠:失敗的人》!「蜘蛛仔」絕對是比第二代更失敗的「失敗的人」啊!

【作者簡介】

何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



