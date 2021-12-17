湯賀蘭《蜘蛛俠：不戰無歸》的「蜘蛛俠情結」︱何故火鍋館︱影評

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），我會給滿分的100分，但超過30分是感情分，甚至是同情分！

持平而論，作為湯賀蘭（Tom Holland）主演的「蜘蛛仔」三部曲的最終回，這的確是最精彩的一部，因為先前兩部都不夠水準！然而，這是否最精彩的《蜘蛛俠》電影？甚至是否最精彩的MCU電影？實屬見人見智。

文：何故



電影《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照。

單純評價劇本和主角表現，2017年的第一部《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）只是僅僅合格，2017年的第二部《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）根本不合格，卻受惠於「鋼鐵俠效應」，觀眾們因為Tony Stark而對年輕的Peter Parker愛屋及烏，在蜘蛛迷的基本盤上，開拓新的觀眾群，在第二代蜘蛛俠《The Amazing Spider-Man》系列徹底慘敗的SONY，以及急於為MCU電影尋求新出路的Marvel則各取所需，達至與觀眾的三贏局面。

電影《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照。

以戲論戲，三部副題都有「Home」的年輕蜘蛛俠電影，仍未超越第一代蜘蛛俠的三部曲，最少仍未有像「能力愈大，責任愈大」（With great power comes great responsibility.）這樣的經典金句。論故事創意、劇情驚喜和視聽之娛，SONY打破Disney和Pixar的壟斷，勇奪第91屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse），就比《蜘蛛俠：不戰無歸》，甚至所有《蜘蛛俠》電影優秀得多！更重要的是，六個蜘蛛俠當然勁過三個蜘蛛俠啦！當中還有黑人和女性的蜘蛛俠啊！多元宇宙又政治正確啊！六倍以上的超級興奮啊！

電影《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照。

毋庸置疑，《蜘蛛俠：不戰無歸》是一部非常成功的商業電影！雖然劇本有點堆砌，主線仍然是「蜘蛛仔」不斷闖禍，引來新的敵人和更大的危機，但他在身份曝光同時，更連累了Stark Industry，不可以再依賴Tony Stark給他的「遺產」，只能改為向Doctor Strange求助……稍安無燥，以上都是預告的內容，絕非劇透啊！主要劇情都在意料之內，欠缺了峰迴路轉的驚喜之外，但勝在這三部曲的兩位編劇Chris McKenna和Erik Sommers，以及導演Jon Watts非常明白觀眾的需要，滿足了他們的各種訴求，今回雖然沒有了「鋼鐵俠效應」，卻有從2002年開始的、更厲害的「蜘蛛俠情結」，幾個年齡層的觀眾同笑同哭，一起在戲院裡拍掌叫好抹眼淚，就像跟老朋友敘舊的嘉年華會，兩個多小時非常享受的觀影經驗。

嚴格上，對老一輩的觀眾而言，他們的「蜘蛛俠情結」並非始於2002年由Tobey Maguire主演的第一代蜘蛛俠電影，而是應該由1967年的《蜘蛛俠》電視動畫開始，故此，在官方預告竟然用上當年的動畫主題曲，將「情懷」這個賣座元素盡情發揮！無可否認，這是一部計算精準的話題作品！連「劇透」也被利用作為宣傳途徑之一，並非任何電影都擁有如此得天獨厚的條件！

電影《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照。

在入場前，對於這部電影，從鋪天蓋地的預告中，累積了三大疑問：

一、是否真的如事先張揚的蜘蛛俠「三代同堂」？

二、會否出現新的Marvel Superhero？例如傳聞中以律師身份協助Peter Parker的Matt Murdock，即「夜魔俠」（Daredevil）……

三、SONY如何透過這個黃金機會去宣傳推廣旗下的新舊作品和品牌？

在不劇透的情況下，以上問題都有合理的答案，卻略嫌未夠破格，有種新不如舊的感慨。

《蜘蛛俠：不戰無歸》肯定全球賣座，在香港的票房突破一億完全沒有難度！目標是超越「蜘蛛仔」初次出場的《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War，票房HK$113,474,296），個人樂觀預測有機會在一億二千萬以上。

電影《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照。

最後，必須吐糟這一集副題的香港中文譯名，對比《強勢回歸》和《決戰千里》兩個出色的副題譯名，從「不醉無歸」而來的「不戰無歸」，實在有點不倫不類，而且說起來也不暢順！誠然，最全神的「No Way Home」翻譯，當然是「無家可歸」，但若然不想太消極，並且希望有一個「戰」字，參考《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame），「終極之戰」是個好選擇！

當然，更簡單、直接、符合劇情又沒有劇透的中文譯名，個人首選《蜘蛛俠：失敗的人》！「蜘蛛仔」絕對是比第二代更失敗的「失敗的人」啊！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

【作者簡介】

何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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