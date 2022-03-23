Andy Warhol《槍擊瑪麗蓮》拍賣估價15億　料成史上第二貴藝術品

今年五月於佳士德拍賣的Andy Warhol《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》，估價2億美元（約15.6億港元），若順利以這金額成交，價錢將勝過拍出1.7億美元（約13.2億港元）的畢加索《阿爾及爾的女人（O版）》，僅次於2017年拍出4.5億美元（約3６億港元）的達文西《救世主》，成為史上成交價第二高當代藝術品。



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Andy Warhol（1928-1987）是普普藝術重要代表人物，被譽為二十世紀最偉大的美國藝術家，他的經典作《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》（ Shot Sage Blue Marilyn），被譽為史上最有及最具影響力的肖像作品之一，更是當代藝術以至藝術史上的扛鼎鉅作。

這幅絲網印刷畫面積為 40平方英寸，取才自美國著名性感明星瑪麗蓮·夢露 1953 年電影《尼亞加拉》（Niagara）中的一張新聞照片。1962年，瑪麗蓮·夢露自殺，一向很喜歡她的Andy Warhol也和許多人一樣極為震驚和傷心，於是就創作了這幅獨具個性的絲網印刷作品。他以鮮亮色彩刻劃她的臉部並重複數次，但往往令五官略為歪斜。至1964年，Warhol發明了更精緻細膩但又更耗費時間的絲網印刷技巧，並運用這種特殊技巧為這位荷里活一代傳奇創作了數量有限的肖像畫。這一技巧在某種程度上與他知名的大量生產手法相去甚遠，由於難度極高，所以他此後便不再使用。而這一畫像亦成為絕響，永遠烙印於藝術史中。

安迪‧沃荷(1928-1987) 《槍擊瑪麗蓮(鼠尾草藍色)》 壓克力 絲網油墨 麻布 40 x 40 英寸 / 101.6 x 101.6 公分 1964 年作 (佳士得)

在用絲網印刷技術製作《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》時，Andy Warhol把作品印在不同顏色的背景上，分別是紅色、橙色、藍色、今次拍賣的鼠尾草藍色和綠松石色。1964年，表演藝術家Dorothy Podber（1932-2008）參觀Warhol工作室，她看到畫室裡的畫相互疊放，問Warhol她是否可以「射擊」（Shoot）它們？Warhol以為她的意思是「拍攝」而表示同意。結果Dorothy隨後從她的錢包裡掏出一把左輪手槍，朝那疊畫作開了火，前四幅作品被子彈刺穿，只有第五幅畫——綠松石背景的那幅——不在疊放中而沒有受到任何損壞，而其他四件作品的彈孔後來都被修復，也讓這四幅曾有彈孔的《槍擊瑪麗蓮》添了別具意義的故事。

《槍擊槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》由The Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich委託佳士得，將在今年五月紐約的 20 世紀藝術晚間拍賣。根據要求進行估價，這幅作品能拍出約2億美元價格，如果達到預期，這筆交易可能會使Andy Warhol於2013年蘇富比拍賣所創下的 1.05 億美元（約8億港元）的紀錄翻一倍，當年賣出的作品是他 1963 年的畫作《Silver Car Crash（Double Disaster）》。

2013年蘇富比拍賣所創下的 1.05 億美元（約8億港元）的紀錄翻一倍，賣出Andy Warhol 畫作《Silver Car Crash（Double Disaster）》。（Wikimedia Commons）

此次拍賣全部收益將撥捐基金會值此協助建立全面支援系統，以醫療及教育計劃為中心，為全球弱勢社群兒童提供幫助。由於拍賣的收益將會悉數用作慈善用途，因此拍賣將會成為繼2018年的大衛·洛克菲勒夫婦珍藏慈善拍賣後，成交總額最高的慈善拍賣。

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