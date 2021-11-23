36億成交名畫《救世主》　首次被頂尖博物館否認為達文西真跡

聲稱是意大利文藝復興巨匠達文西的畫作《救世主》（Salvator Mundi），2017年在紐約佳士得為沙特文化部長Prince Bader投得，以美金4.5億（約36億港元）天價成交，成為史上最高成交價的藝術品，而這畫作一直為藝術界質疑其真偽。最近西班牙的普拉多國家博物館便將這作品降級，從達文世作品名單除名，成為第一所公開認為《救世主》並非達文西繪畫的博物館。



2017年佳士得拍賣庫克版《救世主》，首次被頂尖博物館指不是達文西真跡。(Getty)

普拉多國家博物館最近推出名為「Leonardo and the copy of the Mona Lisa」的展覽（展期至2022年1月23日），展出作品除了達文西原作外，還包括達文西學生及其追隨者的作品，當中有臨摹達文西的作品，亦有受達文西影響的畫作，這展覽有助公眾理解達文西藝術想法，並進一步認識與達文西最親近的藝術家，如何吸收他的藝術技巧，豐富大家認識達文西繪畫在藝術史上的發展脈絡。

由於這次展覽包括達文西本人及其弟子作品，所以展覽的圖錄有「達文西」及「歸屬作品、作坊或由達文西授權和監督」兩個分類，而由沙特王子投得的《救世主》在這圖錄中歸類為「歸屬作品」一類（內文稱為「庫克版本／Cook Version」，因為這畫作於1900 年由倫敦的Francis Cook購買），是首次有博物館公開認為《救世主》畫作並非達文西繪製，更是自這作品創下天價拍賣成交後，首次最嚴厲的博物館回應。

2017年佳士得拍賣庫克版《救世主》，首次被頂尖博物館指不是達文西真跡。(Getty)

館方策展人Ana Gonzáles Mozo在這份圖錄中撰文評論表示，現存的《救世主》版本應以Ganay版本（1505至1515年）最接近原作，它於 1939 年被侯爵 Marquis de Ganay收購，並於 1999 年在蘇富比拍賣，現為匿名私人收藏，她認為現存《救世主》並沒有所謂達文西原作版本。

【延伸閱讀：《蒙羅麗莎》暗藏「神秘女子」 微笑下的達文西密碼】

參與這次圖錄出版的Vincent Delieuvin（2019年巴黎羅浮宮達文西展策展人）在上個月一個線上研討會曾表示：「庫克版本是一幅有趣的畫，但它並不是達文西最佳個人化作品。」他被問到為什麼《救世主》圖錄只有Ganay版本而沒有庫克版本，他表示已經要求提供沙特所藏版本，但經過「長時間的討論」後沒有結果。

庫克版本《救世主》一直為藝術界質疑其真偽，自沙特王子天價購入後多次展出未能成功。2018年阿布扎比羅浮宮在未有解釋下，突然取消展出《救世主》；巴黎羅浮宮原定2019年舉行達文西作品展，但在爭議下決定將庫克版本《救世主》從展覽名單中抽起。

新聞來源：The Art Newspaper、CNN

【英國畫家 William Hogarth 經典《時髦的婚姻》，六幅畫訴說一個上流不幸婚姻故事！】