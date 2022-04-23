印尼漫畫愛好藝術家大熱 一張紙為一位角色繪出九種漫畫風格
撰文：衛爾良
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漫畫內容不時天馬行空，不知你有沒有想像過，當漫畫角色跳進其他作品時會發生甚麼事呢？近日網上流傳一段影片，外國一名藝術家仿照不同漫畫人物風格，為一名漫畫角色畫下九種風格造型。
Edi Rustama是印尼一名漫畫愛好者，隨了閑時翻閱不同流行漫畫外，更會親自下手繪畫不同的漫畫角色。前年9月起，他開始在Youtube頻度「Dye Rust」上分享自己的作品。及至去年6月，Edi展開了一個十分有趣的系列作品。
他嘗試每次集中繪畫一位漫畫角色，卻以九種不同漫畫風格去呈現。第一集他以《火影忍者》的宇智波佐助為主角，便畫出了《火影新世代》、《BLEACH》、《海賊王》、《龍珠Z》、《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《進擊之巨人》、《JoJo的奇妙冒險》、《東京喰種》九種風格的佐助造型。
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其後Edi 的《海賊王》路飛及卓洛影片更是大受歡迎，分別有145萬及171萬觀看次數。
假如大家對Edi Rustama的作品感興趣，不妨到其YouTube、IG了解更多。
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