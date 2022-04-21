德國23歲藝術家超現實畫作　毛刷抹走鬧市霓虹展現大自然讚歌

David Ambarzumjan是一位居住在德國慕尼克的年輕畫家，他以穿梭不同時空的「畫中畫」而聞名，作品訴說著人類繁華盛世背後大自然的滄桑。

David出生於1999年德國東北部的沃爾加斯特（Wolgast）。他對做藝術的第一個清晰的記憶是在學前班。有一天，他們得到畫布和水彩顏料來玩耍，於是他想畫一個企鵝家族。從無中生有，慢慢地看到畫作成型，這讓小David非常興奮。當老師看到他完成的畫作時，她鼓勵David的父母培養他的繪畫天賦。

David的父親小時候亦頗有藝術天賦，可惜David父親從未得到過父母的鼓勵，更不用說小時候的教育了。當他看到David在很小的時候就有興趣，就決定確保David接受藝術教育以提高他的藝術技能。父母把David送到不同的藝術學校，為他奠定了日後藝術家生涯的基礎，給他信心去嘗試和不斷學習。

及至2018年，David開始了名為「時間的筆觸」（Brushstrokes in Time）的系列油畫創作，內容關於過去、現在和未來的時空並列，探索我們與空間和時間的性質的關係。作品中結合了抽象和超現實的元素，表達了他對大自然多樣性和不可預測的迷戀。

這個系列一開始是用較小的20 x 20釐米的畫筆描繪自然風景，同時與黑色和寒冷的廣袤空間並列。這些都是David去過的風景，但也是他想像中自己身處的風景。他想展示生命的多樣性，以及地球一切都源於外太空塵埃的不可思議。

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正當David漸漸更深入地探索這個主題，思考如何表達地球隨著時間的推移而變化時，他被書籍和電視中的時間旅行啟發。他覺得可以用毛刷的筆觸作為載體，在不同的時間探索同一個地方。這對他來說是一個完美的方式，可以探討顏色和對比，想像未來的不同場景。於是，David便按照這個方式創作至今。

David解釋說：「這個系列，展示了自然和人類的力量如何以有時美麗但也是毀滅性的方式塑造我們的星球。」這方面最明顯的例子之一是他的一幅名為《衝擊》的畫。這幅畫的背景是恐龍佔據草原的溫順場景，同時一個火熱的橙色筆觸咆哮著穿過畫布，描繪出熔岩和毀滅。安逸與未世就在一息之間。

通過這些作品，David想強調地球是多麼的浩瀚、多麼的多樣化、多麼的美麗。每一筆都有如此多的生命和歷史，但如果我們不小心，也會失去很多。過去已經證明，我們有能力改造任何給我們的畫布。他只是希望人類為我們的星球畫出一個更好的未來。

假如大家對David Ambarzumjan的作品感興趣，不妨到他的IG、網頁了解更多。

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