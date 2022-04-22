威尼斯雙年展外圍展︱香港代表徐世琪以「懸浮」世界探索虛實萬象

因為新冠疫情影響，原訂於2021年舉行的第59屆威尼斯雙年展延期於明天23日開展，今屆主題為《The Milk of Dreams》（暫譯：夢之牛奶），探討人與科技、物質與地球的關係等。當中香港藝術家徐世琪將代表香港參與今屆外圍展，聯同西九文化區M+與香港藝術發展局呈獻展覽「徐世琪：懸浮，香港在威尼斯」。



徐世琪 攝影:Winnie Yeung @ Visual Voices 圖片由 M+提供

「徐世琪：懸浮，香港在威尼斯」由策展人周安曼擔任客席策展人，與顧問策展人郭瑛聯手策劃。徐世琪在「懸浮」所創造的世界匯聚多種當代表現形式，表達一個人如何面對已經改變和正在改變的現實世界，她透過環環相扣的虛構視角，呈現一個推想式敘事，當中以懸浮為一以貫之的隱喻，重複出現在其繪畫、流動影像、刺繡及裝置作品中。這位藝術家藉虛構出的另一個自我，探索各種各樣飄浮於空中的文化及政治能量。

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偽紀錄片探討現實

展覽的中心作品是全新錄像作品《The Magnificent Levitation Act of Lauren O》。這部偽紀錄片講述虛構角色Lauren O的故事，她相信自己能懸浮，並在1960年代參與美國反戰運動組織Laden Raven。徐世琪的錄像融合現成影片及她自己的全新表演片段。在此作品中，現實與虛構情節交織，呈現一個介入與干擾的另類空間。

徐世琪錄像作品《The Magnificent Levitation Act of Lauren O》表演圖片 2022年 錄像由 M+委約創作 攝影：Ka Lam 圖片由藝術家提供

Lauren O與Laden Raven的痕跡貫穿展覽的一系列作品中。展出作品引領觀衆走進徐世琪營造的虛幻世界。在主展場外的庭院設置尺寸巨大及比例誇張的馬戲團舞台和鞦韆。展覽亦展示徐世琪著名的繪畫及髮布刺繡作品，透露生活於風雨飄搖時代的身體經歷和心理體驗。

徐世琪表示很高興能代表香港在威尼斯參與外圍展：「我非常感謝M+和藝發局的慷慨支持，讓我得以創作這次的新作品，並代表香港參加威尼斯視藝雙年展外圍展，踏上這個交流當代藝術創新手法和意念的頂尖國際舞台。我很高興能代表我的家香港，這是多年來孕育薰陶我的藝術創作的地方。能在威尼斯展出作品，藉參與這次外圍展連繫全球觀眾，對我來說意義非凡。」

這是香港第十一次參與威尼斯雙年展外圍展，展覽將於2022年4月23日至11月27日舉行。一如過往四屆M+與藝發局合辦的威尼斯視藝雙年展外圍展，在威尼斯的展覽完結後，香港觀眾亦有機會欣賞徐世琪的作品。香港的回應展將於2023年在M+舉行。

藝術家簡介︱徐世琪的作品透過形態的蛻變、轉變與混合，探索對於身體的感知與意象。她以研究為基礎的創作時常以繪畫、錄像、髮絲刺繡、表演及裝置等形式呈現，檢視人類存在與技術發展之間的相互關係。這些作品中的核心，是虛構與事實、現實與幻想交織的錄像散文和文本。徐世琪的創作以醫學史為焦點，質疑主流的生物醫學論述，並思考科技對於過去、現在及未來的影響。2019年，徐世琪接受衛爾康基金會委約，參與名為《疫症都市》的項目，並於香港大館由郭瑛策劃的展覽「疫症都市：既遠亦近」中展出相關作品。徐世琪的作品曾於多間國際重要博物館和機構展出，包括赫爾辛基芬蘭堡Levyhalli大樓的「喂！拜拜你條尾！」（2021）、墨西哥Museo Universitario Arte Contemporáneo的「Sala10」（2020）、紐約The Drawing Center的「100 Drawings from Now」（2020）、北京尤倫斯當代藝術中心的「緊急中的沉思」（2020）、Frieze London的「Woven」（2019）、倫敦白教堂美術館的「Artists’ Film International」（2019）、奧地利維亞納藝術學院的「Pro(s)thesis」（2017），並曾參與北京中央美術學院美術館的「無形的手：策展作為立場──第二屆CAFAM雙年展」（2014），以及澳洲悉尼當代藝術館的「第17屆悉尼雙年展」（2010）。2013年，她出版藝術家小說《Berty》；2017年又編輯了科幻小說選集《暗流體》，以科幻小說作為批判社會的工具。



【展覽詳情】

名稱：「徐世琪：懸浮，香港在威尼斯」

地點：Campo della Tana, Castello 2126, 30122, Venice（Arsenale 主入口對面）

日期和時間：2022年4月23日至11月27日。2022年4月23日至9月25日上午11時至晚上7時。2022年9月27日至11月27日上午10時至下午6時。逢星期一休館（4月25日、5月30日、6月27日、7月25日、8月15日、9月5日、9月19日、10月31日、11月21日除外）。