難以再度重現的青春王道日劇｜還是日本｜湯禎兆專欄

最近因為看大熱韓劇《25 21》，令我想起一些青春劇的問題。由衷而言，《2521》的劇情極度公式化，不過卻絕對沒有影響觀眾的欣賞趣味，因為大前提是劇中各部門均各司其職，表現稱職——校園、運動、青春、浪漫、熱血、反社會及成長創傷等元素共冶一爐，對白的娛樂性密度也夠高，令人自然而然就可以一直看下去。

文：湯禎兆 ｜原題：青春劇不再?



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由此而令我想起近年的日劇在青春劇種上，一直難以產生令人關注的劇目。一方面可能是因為明星掛帥的收視壓力，你看就如《邁向未來的倒數十秒》，本來的設定典型是校園＋運動＋熱血的背景，但由於主角是木村拓哉的緣故，劇情明顯就變成了，大叔尋找第二人生的中年勵志劇。至於其他真正以青春演員掛帥的校園劇，例如《黑色校規》就把重心放在敘事形式上，《被擦掉的初戀》當然就是以ＢＬ作為招徠，可以說是由主流轉向小眾趣味及範疇的嘗試。但與此同時，也可以看到青春校園運動王道主流劇，暫時在日劇世界中似乎也難以再度重現。

我覺得過去前人經典作的壓力固然存在，但更重要的是天時地利人和不再，事實上，「利邪不理正」的日劇氛圍早已形成，加上我也想不出有哪些青春演員適合王道劇的演出。看來以上的現象大抵仍會持續下去。

（題目及圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）