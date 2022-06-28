台南《亞洲的地獄與幽魂》展覽 為何惹來網民抗議「敗壞風俗」？
撰文：梁嘉欣
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台南美術館最近舉辦《亞洲的地獄與幽魂》展覽，近日不但在網上牽起熱話，線下亦大受歡迎。
有人叫它做「殭屍展」，笑稱要「cos林正英到現場看」，但隨著展期開始，亦有網民抗議這個「殭屍展」是「怪力亂神」、「找穢氣」，不適合在美術館展出。
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根據官網介紹，《亞洲的地獄與幽魂》為法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris）2018年的特展，用藝術作品介紹亞洲對於未知世界的想像。這次展覽來到台灣，則涵蓋了世界各地鬼怪故事：中國殭屍、泰國飛頭女鬼、日本河童、雪女及天狗等元素應有盡有。展覽首日即吸引6,800多人到場看展，因為人數管制，更三度停止售票。
不過，早前有網民在台南美術館的評論區指這個展覽不是「正面的美學價值觀」，對社會整體沒有益處，甚至是「觸霉頭」、「找穢氣」，為民眾增添黑暗；也有網民認為主辦單位應該顧及基督徒的感受，需停辦展覽。
台灣新竹靈糧堂早前更在官網砲轟南美館，指其「展出台、日、中、泰的鬼怪作品，仇敵透過這展覽，污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大，無知愚昧，深深得罪神！」事後新竹靈糧堂將這段文字刪除，但已被網友截圖。
根據台灣公視報道，台南美術館服務人員表示每天幾乎都有4到5通以上要求撤展的電話投訴。館方也貼出注意事項，表示「本展涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看，12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。」
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