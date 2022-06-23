日本鳥取縣立博物館奇妙光景 參加者化身恐龍認識暴龍歷史

早前一系列恐龍服裝人士參觀博物館的照片在網上掀起熱話，在他們一同聽展覽說明會的照片下，有網民笑稱：「這不是恐龍展開幕，是恐龍的認祖大會！」

一群恐龍成群結隊在博物館出沒的場景十分震撼，在Twitter被大量轉發。

原來這是日本鳥取縣立博物館為了近日的「暴龍展」而開展的特別活動。主辦單位在網上提前徵集參與者，讓他們穿上恐龍服裝認識暴龍相關資訊。活動在休館日展開，15位參與者被博物館負責人警告「不要吃人」後，就於館內學習二億萬年前至六千萬年前的恐龍相關資訊，亦參觀各種複製的骨骼化石。館內展出了在日本中國地方首次公開的十二米長暴龍複製全身骨骼，也有全長5.4米的恐龍機器人，穿著恐龍服的參與者更跟著模仿機械恐龍。

其中一位參與者以5000日元購買了恐龍服裝，表示雖然穿著恐龍服的視野較差，但感覺實際成為了古代的食肉恐龍，非常開心。而另一位參與者則表示：「因爲孩子喜歡化石和恐龍，原本對於恐龍就很有興趣。這次在恐龍（服裝）中看到恐龍，感覺很神奇，從恐龍化石裏感受到了哀愁。」還有參加者表示自己就是暴龍，說：「感覺像在認識祖先、認識我們的根一樣，非常好玩。」

鳥取縣在今年四月也曾舉辦過「恐龍裝賽跑」，各色恐龍在裁判一聲令下後集體狂奔，衝擊畫面在互聯網上成為熱門話題。這次相同主題的活動得到了當時主辦單位之一「日本暴龍保存會」（「日本ティラノサウルス保存会）的協助，展覽將於鳥取市縣立博物館舉行到8月28日。