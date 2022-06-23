日本鳥取縣立博物館奇妙光景 參加者化身恐龍認識暴龍歷史
早前一系列恐龍服裝人士參觀博物館的照片在網上掀起熱話，在他們一同聽展覽說明會的照片下，有網民笑稱：「這不是恐龍展開幕，是恐龍的認祖大會！」
説明を聞いているのか、企画展担当者を狙っているのか。 pic.twitter.com/5UDylc9pfp— 鳥取県立博物館 (@tottorimuseum) June 20, 2022
一群恐龍成群結隊在博物館出沒的場景十分震撼，在Twitter被大量轉發。
ティラノサウルスについての企画展を開いている鳥取市の県立博物館で、ティラノサウルスの着ぐるみを着て鑑賞するユニークな催しが開かれました。https://t.co/pgf2AKXqlh#nhk_video pic.twitter.com/HgdVQOgb2w— NHKニュース (@nhk_news) June 21, 2022
原來這是日本鳥取縣立博物館為了近日的「暴龍展」而開展的特別活動。主辦單位在網上提前徵集參與者，讓他們穿上恐龍服裝認識暴龍相關資訊。活動在休館日展開，15位參與者被博物館負責人警告「不要吃人」後，就於館內學習二億萬年前至六千萬年前的恐龍相關資訊，亦參觀各種複製的骨骼化石。館內展出了在日本中國地方首次公開的十二米長暴龍複製全身骨骼，也有全長5.4米的恐龍機器人，穿著恐龍服的參與者更跟著模仿機械恐龍。
ティラノが激しく戦っています。後ろで子ティラノに騎乗して応戦しているのは山中鹿介でしょうか? pic.twitter.com/RXnOBGasjF— 鳥取県立博物館 (@tottorimuseum) June 20, 2022
其中一位參與者以5000日元購買了恐龍服裝，表示雖然穿著恐龍服的視野較差，但感覺實際成為了古代的食肉恐龍，非常開心。而另一位參與者則表示：「因爲孩子喜歡化石和恐龍，原本對於恐龍就很有興趣。這次在恐龍（服裝）中看到恐龍，感覺很神奇，從恐龍化石裏感受到了哀愁。」還有參加者表示自己就是暴龍，說：「感覺像在認識祖先、認識我們的根一樣，非常好玩。」
恐竜たちが全力疾走!?— NHKニュース (@nhk_news) April 16, 2022
恐竜の着ぐるみを着た人たちが坂を駆け上って順位を競うユニークなレースが鳥取県大山町で行われました。https://t.co/Tnfs4NUfcX#nhk_video pic.twitter.com/51K4KPpXAi
鳥取縣在今年四月也曾舉辦過「恐龍裝賽跑」，各色恐龍在裁判一聲令下後集體狂奔，衝擊畫面在互聯網上成為熱門話題。這次相同主題的活動得到了當時主辦單位之一「日本暴龍保存會」（「日本ティラノサウルス保存会）的協助，展覽將於鳥取市縣立博物館舉行到8月28日。