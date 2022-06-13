台南美術館推地獄幽魂展 恐怖殭屍照吸3.9萬人點讚爭入場睇
撰文：賴家俊
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外國人對華人的靈異世界有何想像？相信流行於八十年代的殭屍電影將是他們重要的靈感來源。台南市美術館昨天在Facebook貼上一張恐怖的殭屍照片，短短幾行字寫上「『亞洲的地獄與幽魂展』COMING SOON…」，由於與真人身高相若的殭屍造型骸人恐怖，在網絡引起熱傳。
根據美術館在官網介紹，「亞洲的地獄與幽魂」是由法國凱布朗利博物館（musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris）於2018年推出，用藝術作品介紹亞洲對於未知世界的想像，台灣這次的展覽期間從2022年06月25日到2022年10月16日，展期正好撞正中國鬼節盂蘭節（農曆7月15日/ 西曆8月12日）。貼文推出短短15小時已有3.9萬人點讚，不少網友大呼恐怖，但又踴躍留言要看展覽，台南市市長黃偉哲留言說「進去時瞬間有點不知所措」，館方編輯留言表示「歡迎市長蒞臨！請市長暫時停止呼吸就可以了。」（編按：香港電影《殭屍先生》在台灣譯名《暫時停止呼吸》，電影中指人類停止呼吸，可不被殭屍發現）
這次美術館發布殭屍照片的造型，與八十年代香港靈幻動作電影《殭屍先生》中的殭屍造型十分相似，甚至比電影版更恐怖。《殭屍先生》的殭屍傳說源自中國民俗傳說「湘西趕屍」，這個在清朝廣為流傳的「趕屍」傳聞，即指湘西一帶苗族人利用巫術趕屍，將客死異鄉的人的屍體帶回家鄉，讓他們入土為安。儘管「趕屍」傳說從未得到科學驗證，和任何影像記錄，但是卻成為很多驚悚電影的原型。
據說，因網民反應熱烈，大量人湧入官網，導致美術館網站因一下太多人進入查詢而當機。
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