芥川獎九十年來首次全女班提名　前AV女優半自傳小說入圍競逐

由日本文學振興會主辦，成立於1935年日本文壇最高榮譽的芥川獎，早前公布了第167屆候選作品名單，本屆芥川獎的5名候選人均為女性，亦是這獎項首次全女班獲提名，當中最受矚目為前AV女優轉戰文壇的女作家鈴木涼美，憑小說作品《資優》（ギフテッド）競逐獎項。



圖片來源：鈴木涼美IG

現年38歲的鈴木涼美出生於書香門第，父母更是法政大學名譽教授和翻譯家。她畢業於名校慶應大學，曾當過陪酒女郎和av女優，隱退後考上東京大學碩士、成為日經新聞記者、前都議會專任記者，但因為曾經的工作經歷曝光而被迫辭職。

圖片來源：鈴木涼美IG

鈴木涼美曾將在情色行業3年內的見聞整理成筆記，更採訪多名女優揭露業界剝削情況，隱退後憑有關素材寫成文章，獲東京大學取錄。之後，她出版《成人片女優社會學》揭露業界細節而引起社會轟動。雖然這本著作讓她招惹了大量抹黑批評，更有人翻出她當女優時的黑歷史，但讓些磨練讓鈴木涼美更堅毅勇於執筆，以獨立撰稿人身份，關注女性困境，以文字為更多女性發聲。她更將這段精彩前半生經歷寫成半自傳小說《資優》，並憑這部小說獲提名入圍本屆芥川獎。

今屆其餘四位入圍芥川獎的候選人以及作品包括小砂川千戶《家庭用安心礦工》、瀬隼子《為了能吃到可口的飯》、年森瑛《“N/A”》、山下纮加《akutee》。評選會議將於7月20日舉行，屆時將會揭曉獲獎者名單。