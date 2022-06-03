香港詩集《夢或者無明》　浮世中看人生一切苦之根本︱開卷樂

「這已經不是一個容讓輕描淡寫的時代；也不是一個應該故作溫柔浪漫的年代；不再是一個高舉愛就能夠化解創傷的時代；亦不是一個單純在某種角度旁觀議論，就足以抵達他者困境的時代。」在這個時代談不上快樂，唯有在這城夾縫之中生存，詩人李顥謙在詩集《夢或者無明》言：「我失語，所以寫作。」

文：筆從心︱原題：《夢或者無明》——不是高舉愛就能化解創傷的時代



(圖片來源：@Paola Chaaya / Unsplash)

李顥謙中三開始寫詩，他指這是一種執着的自我面對過程，堅持多年想法的能量累積。十多年後他出版了詩集《夢或者無明》，全書用字黑色、低沉、濕冷，極不真實，如同黑暗中透視出世界的輪廓，感覺有如我們在無選擇的情況下發夢，幻想一個逃生出口卻不切實際，夢狀態輪迴下去，呈現一種鬱燥、衝突、游離眾多感覺互相拉扯碰撞的狀態。＜怨懟詩＞中的一句「像我住在這個城市，而從不抽煙／肺葉也會成為空氣的燃料／被飲下。」在這城市裡，沒有做錯事的人卻遭受困擾，生命經歷的鬱結創傷也沒辦法溫柔地撫平，「我掐著烏鴉的喉嚨／但錯的不是閃電／是飛翔時被擊落的瓷片」、「我踢中別人的屍體／卻沒有落淚」。烏鴉、屍體這些虛浮的意象營造出幽暗氣氛。李顥謙希望能夠以宏觀角度，與讀者共同感受身處環境氛圍，透過文學語言處理，將個人又具普遍性的精神狀態置放。

詩並不舒適

李顥謙坦言詩對於自己而言並不舒適，書分了「墜」、「影」、「愛」、「夢」四輯表達出強烈無力感，也就是配合了書的另一主題「無明」。「無明」來自佛家術語，李顥謙言「（無明）為一切苦之根本，是人無法察見世間實相的悲哀」。＜七種無明＞以詩的方式呈現煩惱、混沌與虛無編織了人生。在絕望之中生存，自以為能夠擺脫社會的枷鎖，原來只是一隻不會飛的鳥人，詩中一段寫道：

「鳥人



那是很多年之後，人們都急著成為鳥人的時代；到某個歲數，人便會決意從大廈躍下。只是，沒有人能夠真的飛翔起來。



水面的翅膀，像船一樣划向沒有陽光的遠方。生而為人，總如鉛錨下沉。」



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。

節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



認識散文詩

「夢」收錄了十七首散文詩，連結他者的情感，探索未來的嘗試，透過不同處境人物的曲折經歷讓讀者有共鳴的感覺。散文詩看似是有起承轉合的一篇散文，用標點符號或散文的方式分句分段，但在運用語言上富有詩意，如＜司機＞一詩：「停車場不見血泊，黑夜還沒有被大燈燃亮。地面上那些極力張開的失語喉嚨，正被過熱的引擎填滿。／據說，一部已被移走的閉路電視，曾經拍攝到一個頭戴鴨舌帽的背影，緩緩走進密封的箱子，然後屈膝坐著，等候經過此地的人將自己揭開。」停車場發生了神秘的事件，原本拍攝了整個過程的閉路電視卻被移走，真相有待當時途徑此地的人揭曉。詩所形容的事件沒有仔細明言，卻勾起了眾人似曾相識的回憶，引起無限聯想。

李顥謙笑言自己為人悲觀，但仍覺得香港文學散文詩有其發展方向。他希望詩作能夠令讀者對現代詩改觀，甚至轉移支持文學市場，擴大本土文學的生存空間。

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（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場）