Johnny Depp被畫廊簽下變身藝術才子　開賣數小時售罄吸金能力高

Johnny Depp（尊尼特普）涉足藝壇？



Johnny Depp早前才走出與前妻的官司陰影，最近馬上復出推出全新搖滾專輯《18》，他曾說過：演戲只為了付得起房租，至於音樂以及搖滾才是他的夢，足見其藝術家性格。



在演戲方面早已經看得Johnny Depp他的藝術天份，怎料最近他甚至被畫廊簽下，發表了一個名為《Friends & Heroes》的畫作系列更人氣高企，於線上發售不足半天就售罄，據說受歡迎程度足以令畫廊官網一度停止運作。



圖片來源：Castle Fine Art Gallery

是次Johnny Depp與英國藝術畫廊Castle Fine Art Gallery簽約，於線上上架780幅《Friends & Heroes》系列畫作，作品帶有Pop Art及Street Art風格，線條色塊光暗對比明顯並富有質感。Johnny Depp希望以藝術的方式去表達他人生中最重要的人的感想，四幅肖像的畫中人皆是他非常熟知的好友或對他有所啟發之人，包括傳奇樂團滾石的結他手Keith Richards、美國傳奇歌手Bob Dylan、「永遠的埃及艷后」Elizabeth Taylor以及著名演員兼電影製作人Al Pacino，據說Keith Richards是啟發了Johnny Depp如何演活《魔盜王》系列Jack Sparrow船長一角，成為他極為深入民心的一個角色。

圖片來源：IG/johnnydepp

圖片來源：Castle Fine Art Gallery

Johnny Depp成名已久，在演戲方面向來吸金能力高，以《魔盜王》系列為例，第4集的片酬5,560萬美元已打破他個人紀錄，於2017年的第5集更加提高至9,500萬美元。不過看來相對於演戲，他更鍾情於藝術與音樂，畢竟在藝術的世界他不需要去飾演別人，而是更好地表達自己。是次的系列一共推出780件作品，每件定價為3,973美元，一套四幅的話則是15,040美元，完售速度之快，畫廊方面聲稱已成為他們一直以來最快售罄的一個系列，並且為Johnny Depp帶來了360萬美元的收入。