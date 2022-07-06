英國藝術家用打字機作畫　字母標點符號拼出神奇

打字機除了用來打字，還能用來作畫？英國25歲的庫克（James Cook）是名另類的藝術家，他利用着打字機，不僅可畫出景物、建築、動物、甚至人像，以高超的精細度，挑戰你我對打字機的想像極限。



在今天的噴墨及雷射打印機出來前，點陣式打印機是繪製圖案的方式。利用一支一支的針，一行一行的紙上印出圖案，打字機繪圖也是同樣道理：利用打字機上的字母和符號作為針，畫出圖案。

庫克（James Cook）與他收藏的打字機與每幅作品。（James Cook個人網頁截圖）

庫克利在2014年還在讀藝術學校的時候，接觸到1920年一位同樣以打字機創作藝術的史密斯（Paul Smith）作品，讓他大感興趣，庫克決定自購一台打字機跟着一試。

至今天，庫克利已是一位打字機藝術家，也是一名打字機收藏家。他利用不同的打字機創畫出不同作品，由景物、建築、動物、到人像也有。他曾畫出荷里活影星湯漢斯（Tom Hanks）的肖像，並獲得他本人的讚許與親筆簽名。

庫克形容自己的創作有如「拼圖一樣」，把「字母和標點符號」拼出一幅畫作。他會用括號「（）」畫出輪廓，並以「＠」打陰影。而且他喜歡在室外創作，引來圍觀。

不過每幅作品都會花他4至5天的時間，而且受打字機的限制，他的作品都一般僅限在A4紙上，更大的畫面需要張紙拼接而成。目前他正把他的畫作在歐洲各地展出，他希望未來有機會打破世界最巨型打字機作畫的紀錄。