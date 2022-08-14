以王昭君的待遇來看　古代中國文明禮義不及古希臘古羅馬？｜王璞

王昭君在中國歷史上算得上一位名垂千古的奇女子了。歷來寫昭君的文學作品不知凡幾。不過昭君故事雖然有種種版本，總歸是把她當作一位捨身為民族的女英雄來歌頌的。

文：王璞｜原題：王昭君



示意圖（《王昭君》劇照）

昭君本人對自己在中國歷史上所扮演的這一角色感受如何？史書上似乎少有記錄。不過我總覺得昭君故事与其說可歌，不如說可泣。確切地說，從男性角度來看可歌，從女性角度來看可泣。

從男性角度來看，与國家、民族、功名這些「大義」相比，女人是「小節」，是次等的低檔的存在，隨時可以拋棄和犧牲。當男人文治武功失敗，無法保家衛國時，便把女人送出去「和親」，換來可圈可點的和平。可歌。

從女性的角度看則是一場悲劇。天生麗質，卻被那愚昧無情的父母送入深宮，要與三千佳麗争一人之寵。這也就罷了，權當是作了寡婦。誰知還飛來橫禍，被選中送往那絕域蠻荒之地。美其名曰「和親」，其實只是財物牲畜禮品之中較為貴重的一件。可泣。

所以我很懷疑中國自古乃文明義禮之邦。我比較認同胡適的說法，看一個國家是不是進入了文明時代，三件事是判斷標準：一，看他們怎樣對待孩子；二，看他們怎樣對待女人；三，看他們怎樣利用閒暇時間。如此觀之，古希臘古羅馬才真是文明禮義之邦。

在比王昭君時代還要早的古希臘，我們拿美女去和親的時候，他們卻為了奪回美女海倫，不惜發動一場越洋大戰。當戰爭打到最後階段，特洛依生死存亡之際，元老們認為有必要檢討一下值不值得為了一個女人將這場戰爭打下去。這時海倫出現在他們面前，元老們看到她，竟一致決定：打下去！為這樣的美女打下去是值得的。

《特洛伊》劇照（imdb）

在與昭君出塞幾乎同時，羅馬就已經是共和國體制了，三巨頭之一的安東尼，為了埃及艷后克莉屈奧佩拉，不惜跟屋大維決裂，戰死沙場。本來以他的地位和實力完全可以与屋大維決一雌雄，至少三分天下有其一，他卻為了所愛的女人把江山和一世英名斷送。

《埃及艷后》劇照（imdb）

「兒女情長」在中文裏跟着的話是「英雄氣短」，有貶義；在西方卻是男子氣慨的一部分，缺了兒女情長就不成其為英雄。

難怪那些移民歐美的中國家庭，吵着要回流的大都是男人，女人和孩子大都樂不思蜀。

（獲作者授權轉載自Facebook帖文，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介：王璞生於香港，長於內地。上海華東師大文學博土。一九八零年開始寫作。一九八九年定居香港。先後作過報社編輯和大學教師。二零零五年辭去大學教職，專事寫作。主要作品有：小說集：《女人的故事》、《雨又悄悄》、《知更鳥》、《送父親回故鄉》；散文集：《呢喃細語》、《整理抽屜》、《別人的窗口》、《香港女人》、《圖書館怪獸》、《小屋大夢》；長篇傳記：《項美麗在上海》；文學評論：《一個孤獨的講故事人—徐訐小說研究》、《我看文學》、《散文十二講》(此書內地版改名為《作文十二講》、 《小說寫作十二講》、教學參考書《現代傳媒寫作教程》等。長篇小說《補充記憶》獲天地圖書第一屆長篇小說獎季軍，長編小說《么舅傳奇》獲天地圖書第二屆長篇小說獎冠軍、第六屆香港中文文學雙年獎小說獎。



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