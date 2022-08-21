俄羅斯巨著《戰鬥民族養成記》　有普京入侵烏克蘭的原因？｜王璞

這本書講的是俄羅斯人煉成戰鬥民族的歷史原因。值此俄羅斯悍然入侵烏克蘭之際，我重讀這部巨著中的《克里米亞戰爭》，感覺這本書雖然講的是兩百多年前的事，有些章節改個主語，便可以讀成現在進行時。

文：王璞｜原題：普帝養成記 ——讀奧蘭多·費吉斯《戰鬥民族養成記》



普京：圖為2022年8月15日，俄羅斯總統普京在莫斯科市郊出席活動時發言。（AP）

比如以下這一節：

沙皇尼古拉一世要對克里米亞戰爭負最大責任，而他發動這場戰爭的原因是多方面的。登基二十七年讓他產生膨脹的虛榮和傲慢，在頭腦中形成了一套強國應該如何對付弱小鄰居的理念。同時他還嚴重誤判了列強對俄羅斯舉動的反應。 奧蘭多·費吉斯《戰鬥民族養成記》

把「沙皇尼古拉一世」改為「普京」，把「克里米亞」改為「烏克蘭」，便可原封不動用來評述這名現代沙皇所為。

讀奧蘭多·費吉斯《克里米亞戰爭》書封（資料圖片）

事實上，普京也一直把尼古拉一世當作自己的楷模，上台以來便為發動并打敗克里米亞戰爭的罪魁禍首尼古拉一世翻案，說是那場戰爭并非失敗，應該看作道義與信仰的勝利，尼古拉一世是為了維護國家利益挺身而出與西方抗爭。他甚至在克里姆林宮自己辦公室的前庭掛上了尼古拉一世的肖像。

這位前共產黨員現東正教信徒，其實既不信仰共產主義也不信仰基督教，跟從小尚武的尼古拉一世一樣，他關心的只是自己的權位，以及跟這權位緊密相連的俄羅斯霸權。因此不惜跟全世界為敵，也要把俄羅斯勢力範圍恢復到蘇聯解體以前的狀況。事實上，2014年他已經將今天的入侵行為演習過一次了，借獨立之名將克里米亞從烏克蘭分離出去，把它變成自己的衛星國。一看大家都只是抗議一下，拿他沒徹，便一不作二不休，又鼓搗頓巴斯和盧甘斯克獨立成他的衛星國。這才惹出當前這場大禍。

這本書裏還有一個細節令人深思，在克里米亞戰爭的主要戰場塞瓦斯托波爾，立有一塊紀念俄軍犧牲者的石碑，上面刻着以下文字： 「他們為祖國、為沙皇、為上帝而獻身。」

俄軍在這裏留下了四十五萬具屍體，且不說這些犧牲者大多數是農奴，祖國和沙皇其實不怎麼關他們事，最可嘆者，敵方的英法聯軍，跟他們信奉的其實是同一個上帝。

俄羅斯紅場（AP）

不過我比較好奇的是，二戰時蘇聯人在戰場上喊着「為了斯大林前進」，今天在烏克蘭有沒有俄軍喊着「為了普京前進」呢？很難說。腦殘是一種痼疾。

（獲作者授權轉載自Facebook帖文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介：王璞生於香港，長於內地。上海華東師大文學博土。一九八零年開始寫作。一九八九年定居香港。先後作過報社編輯和大學教師。二零零五年辭去大學教職，專事寫作。主要作品有：小說集：《女人的故事》、《雨又悄悄》、《知更鳥》、《送父親回故鄉》；散文集：《呢喃細語》、《整理抽屜》、《別人的窗口》、《香港女人》、《圖書館怪獸》、《小屋大夢》；長篇傳記：《項美麗在上海》；文學評論：《一個孤獨的講故事人—徐訐小說研究》、《我看文學》、《散文十二講》(此書內地版改名為《作文十二講》、 《小說寫作十二講》、教學參考書《現代傳媒寫作教程》等。長篇小說《補充記憶》獲天地圖書第一屆長篇小說獎季軍，長編小說《么舅傳奇》獲天地圖書第二屆長篇小說獎冠軍、第六屆香港中文文學雙年獎小說獎。

