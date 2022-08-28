薄荷糖盒變成野外畫布兼調色版　美國藝術家袖珍寫真水準激似照片

美國藝術家Remington Robinson在Altoids薄荷糖金屬盒中，創造了美麗的迷你野外寫生畫。



Robinson出生於美國俄亥俄州的查格林瀑布（Chagrin Falls），目前居住在科羅拉多州的波德。他已故的父親是一名建築師，Robinson在學齡前就開始接觸藝術，他在父親的辦公室裡玩弄著彩色鉛筆和繪圖用品。

「我在成長過程中接觸了很多繪畫，因為我的曾祖父是一位畫家。」他補充說︰「我們家裡到處都是他的畫，我奶奶的房子，我姑姑和叔叔的房子。我也非常喜歡莫內、達利和其他畫家。也許我上輩子是個畫家，或者我想成為一個畫家，並且想『好吧，這次我一定要做到。』」

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「我小時候對藝術感興趣，」Robinson繼續說︰「但我不知道我長大後想做什麼，然後當我上高中時，我上了一門繪畫課，有一項家課我完成得很出色，在高二時，我想『也許我可以用這個做得更多』。」

Robinson於2004年搬到波德，在科羅拉多大學主修工作室藝術。在那裡表現不佳後，他進入Front Range社區學院學習，以提高他的學術地位。他最後轉到了洛基山藝術設計學院，完成了他的學位，同時繼續住在波德。

「我在2016年開始野外寫生，從生活中繪畫，」他回憶說︰「我開始在網上和Instagram上看到人們在Altoid容器中繪畫，這聽起來很有趣，所以我決定嘗試一下。」誰也意想不到，他利用Altoids的盒子作為畫布，再現自然和城市景觀的縮影，竟為他的Instagram帶來近22.9萬追蹤者。

Robinson在前往一個新的繪畫地點之前，將塗過底漆的小木板黏在倒掉的薄荷容器的蓋子上，然後用金屬罐子作為他一系列油畫顏料的調色板。

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他表示︰「我每次都用一個新的容器，當我完成後，這幅畫就會和它所在的容器在一起，和用來創作它的調色板一起完成。然後，它基本上就像一個小的藝術文物。剩餘的顏料留在容器裡，而我只是讓它乾掉。我不認為這是在浪費繪畫完成後留在容器中用剩的顏料，因為在某種程度上，這也是藝術作品的一部份。」

一旦完成後，Robinson會將完成的作品在其原來的位置前拍照，這樣觀眾就可以將他的逼真表現與真實的東西進行比較。

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這位藝術家已經把他的「Altoid寫真」系列帶到了不同的景區，如農場、山區、森林、海灘，甚至進入城市。Robinson說，這些作品的小尺寸使戶外繪畫變得「輕便」，並「為成為多產藝術家的可能性打開了大門」。

令人驚訝的是，這些袖珍藝術品看起來就像大型繪畫一樣逼真和細緻。Robinson用細尖的畫筆仔細渲染他的主題的光和影。「繪畫迷你畫需要細節，我有照片寫實主義繪畫的背景的幫助，」他繼續說︰「那麼，每一幅微型畫都可以比作一幅更大的照片寫實主義繪畫的一個小部份。有一件事會使迷你畫變得不同，那就是使作品能被眼睛看懂是很重要的。不要試圖在構圖中包含太多分散注意力的元素。」

假如大家對Remington Robinson的作品感興趣，不妨前往他的IG、網站了解更多。

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