舞台劇《最後禮物》 黃子華神級演出｜何故火鍋館︱何故專欄

《最後禮物》，劇力萬鈞，兩位主角神級演出，結局令人「嘩！」了一聲！



《最後禮物》，是一段為了爭產的兄弟鬩牆，卻是一齣源於兩代恩怨的倫理悲劇，更是一場又一場解構「愛」和「恨」的激烈辯論。

《最後禮物》，由黃子華及潘燦良主演、莊梅岩編劇、陳焯威導演、馮貽柏策劃和監製、陳曙曦擔任劇本顧問、林家謙負責主題音樂創作，可算是香港話劇界台前幕後的精英雲集！

《最後禮物》的兩位主角，歐陽晴和歐陽曦，一對闊別多年的兄弟，因為父親離世再次聚首，卻沒有重逢的喜悅。歐陽曦本來已決定將父親遺產平均分配，卻因為歐陽晴的晦氣說話而改變主意，更在嫉妒和怨恨大爆發下對簿公堂⋯⋯

《最後禮物》海報

《最後禮物》，可算是在華人家庭常見的故事，劇名的「最後禮物」，正是父母留給子女的遺產，是他們對子女的「愛」。然而，這份「禮物」卻往往成為家變的原因，「最後禮物」變成了「最後詛咒」，多少家人為此反目成仇，造成了無可挽救的悲劇？

《最後禮物》，由陳焯威導演，擅長燈光設計和舞台效果的他，今次沒有令觀眾失望，但他更厲害的是令兩位男神擦出比想像中更強烈的火花，也為觀眾在唏噓中帶來不同的反思空間：「愛」是否可以量化？假如送禮物是「愛」的行為，那麼將財產留給後人，就是「愛」的具體呈現嗎？不給錢就是「不愛」嗎？「不愛」是「恨」嗎？還是「恨」是「愛」的另一面？

《最後禮物》海報

《最後禮物》，是莊梅岩登峰造極之作，個人覺得比她過去的六個「最佳劇本」更貼地、更有共鳴、更精彩絕倫！她創作《最後禮物》，除了因為心裡一直有個關於兩兄弟的故事，也因為她從小對《聖經》裡「浪子回頭」的故事有意見，她認為「無條件的愛不一定是對的，能體察人性的黑暗面才會有智慧」，果然是劇中一對兄弟的寫照。莊梅岩在下筆前走訪了好些律師，並查看了許多不同爭產案的判決書，其中一位法官在判決書的開首引用了《箴言》第十五章17節：「吃素菜，彼此相愛，強如吃肥牛，彼此相恨。」果然有意思！然而，如果以《聖經》裡的故事作為比喻，歐陽晴和歐陽曦更似是《創世記》裡亞當和夏娃的一對兒子該隱和亞伯⋯⋯

《最後禮物》除了「序」和「尾聲」，共分為九場，每場是一個場景，中場休息前的五場，分別是「律師樓」（辦公室）、「洋服店」、「酒樓」、「律師樓」（會議室）和「地盤」，中場休息後的四場，分別是「公寓」、「法庭」、「酒吧」和「故居」。中場休息前，一切在意料之內，中場休息後，卻突然峰迴路轉，殺大家一個措手不及！

《最後禮物》海報

《最後禮物》是黃子華和潘燦良的代表作，角色彷彿是為他們度身訂造！潘燦良內斂沉鬱，黃子華卻外露浮誇，潘燦良演活了一個成功但寂寞的專業人士，黃子華也讓一個不負責任離家出走的失敗者變得可愛，他們幾場對手戲都令人拍案叫絕！歐陽曦堅持原則，歐陽晴卻滿口歪理；歐陽曦一直得不到父愛，歐陽晴卻「一行入呢個屋企就有一種窒息嘅感覺」；歐陽曦只是打算教訓兄長，歐陽晴卻因此被逼上絕路；某程度上，這對兄弟都遺傳了父親的缺點，他們都不懂得如何表達「愛」！然而，來到第七場「法庭」，歐陽晴因為沒錢聘請律師，只好由他親自上陣，鬧出不才笑話同時，驚訝彷彿在看《大時代》，歐陽晴和歐陽曦，彷彿就像是「丁蟹」和「方進新」！從這個角度解讀《最後禮物》，更有意思！

《最後禮物》於第25場謝幕時突然宣佈再加開十場，創下疫情中最多場數舞台劇紀錄

《最後禮物》原本是由2022年1月7日至2月25日於香港演藝學院公演40場，卻因為疫情延期半年，由7月22日至9月9日重新演出，在一票難求下，慶幸在7月31日成功「執死雞」，可以率先欣賞到香港舞台劇的巔峰佳作。有興趣的朋友，不需要等待重演，因為主辦單位在8月23日突然宣布加開9月14至18日、21至25日共10場，創記錄合共演出50場！8月24日因為颱風「馬鞍」而取消的場次，將會安排於9月13日同一時段進行補場。

《最後禮物》的宣傳以黃子華和潘燦良為主，起初以為是雙雄對峙的故事，就像當年由潘惠森編劇、黃秋生和謝君豪主演的《螳螂捕蟬》，但其實本劇還有很多出色的演員，包括：本劇的戲劇顧問陳曙曦飾演兩位主角的父親、先後憑《囍雙飛》及《黑色星期一》獲得第23及24屆香港舞台劇獎最佳女配角及最佳女主角(喜／鬧劇)的韋羅莎飾演歐陽晴的妻子Sofia、憑《叔‧叔》獲得第39屆香港電影金像獎最佳女配角的區嘉雯飾演洋服店老伙計嫻嬸、憑《哥本哈根》獲得第3屆香港小劇場獎最佳男主角的白耀燦飾演馬律師、憑《城市一切如常》獲得第7屆香港小劇場獎最佳女主角的黎玉清飾演律師Mandy等，黃子華和潘燦良的演出固然令人嘆為觀止，其他演員也各自各精彩。

《最後禮物》，是我近年最喜歡的舞台劇，散場時的心情既激動又感慨，久久也未能平復。《最後禮物》舞台劇的結局和已出版的劇本集有所不同，在歐陽曦的「愛」和歐陽晴的「恨」之間，個人較喜歡舞台劇的結局。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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