仲野太賀《配角人生》　看點在追夢焦慮感｜還是日本｜湯禎兆專欄

看《配角人生》，趣味不在於自傳改編上的真實性，我明白如松尾諭現實中曾出為當紅女優井川遙任司機等花絮，的而且確有豐富話題性的效果，事實上這一段改編後也頗為悅目，尤其突出到井川遙在治癒規條緊緊束縛的可憐處境，令人從側面看出當紅藝人的無奈。不過我想指出，任何改編作品都不可太執著於現實背景，正如劇集中太賀飾演松戶諭為高校中退上京，現實中松尾諭卻就讀於關西學院大學總合政策學部，後來在產經新聞上班一段日子，９８年才退職追尋演員夢。

文：湯禎兆｜原題：追夢者的焦慮



反過來凡是追夢素材的作品，我一向認為關鍵在追夢者對自我認定的猶豫不決上，簡言之就是自己有沒有能力成為期盼的人生角色，以及當中付出多少努力去掙扎打滾。第五集我覺得正好一矢中的道出當中的一念天堂一念地獄要旨，當太賀拚盡全力去準備一個角色的面試，卻一敗塗地不堪入目；可是下一次的面試場景為烏龍麵店，那是他好友經營且自小流連的場所，結果便被他猛擊逆轉大獲全勝。正好點出演藝事業中，天時地利等不同外在因素，往往存在不可衡量的重要性——那是同一個松戶諭，卻有截然不同的迴響。而當然順風背後，又有一層地獄早已在靜悄悄守候他光臨。人生正好如是，在每個人自己的人生中，永遠都沒有配角的位置。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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