香港推理小說討論撲殺流浪貓爭議　思考動物與社區間關係｜開卷樂

在出版界有這麼一個傳說：「只要封面有貓，書就會大賣。」而《偵探冰室・貓》不只封面有大大小小不同花紋的貓，連書名也有「貓」，看來一定大受歡迎了。

文：開卷樂｜原題：以香港為背景的推理小說──《偵探冰室・貓》



一般推理小說以命案或罪惡作為主題，封面設計大多是暗黑神秘風格，作為推理小說合集，《偵探冰室・貓》卻一反大眾對偵探故事的刻板印象，用上色彩豐富又可愛的小動物，單是封面配上書名，已像解謎故事一樣讓人好奇。

《偵探冰室・貓》書封（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



七位推理小說作家的偵探故事合集

《偵探冰室・貓》已是同系列的第四本作品。全職推理小說作家望日是《偵探冰室・貓》其中一位作者，也是合集的「召集人」。他起初邀請多位推理小說作者出版合集，是為了推廣推理小說閱讀和創作。第一本《偵探冰室》沒有特定主題，第二本的主題是「靈」，第三本是「疫」，最新這本的主題是「貓」。望日說，原本為吸納新的作者和專注於自己的長篇小說，他自己不打算參與今集《偵探冰室》，卻因為一件社會事件引發他的反思，便創作了〈老虎家族〉這作品，故事由一位12歲少年的角度出發，圍繞婆婆在家中跌倒不治的謎團，但小說開首卻由2022年的倉鼠撲殺事件講起，在推理解謎的過程中，引發出連串對生命和家庭的反思。

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充滿香港味道的推理故事

推理小說是流行文學中自成一格的文體，對比起著重人物刻劃的純文學或嚴肅文學作品，推理小說更著重情節發展和因果關係。望日說推理小說除了讓讀者有解謎的滿足感，在故事中「為死者鳴冤」也讓人類象徵性地打敗死亡。因為推理故事不像現實一樣充滿隨機性，每一個「意外」必然有待解答的原因。

流浪貓（資料圖片／黃寶瑩攝）

在推理小說的大類中，也有細分為「社會派」和「本格派」。本格派以邏輯至上的推理解謎為主，不注重寫實，題材驚險離奇、重視解謎的樂趣；「社會派」則以現實社會作為背景，側寫出社會現象，帶有批判性。《偵探冰室・貓》中的故事兩種元素也有，故事中兇殺案的動機與社會事件相關，故事背景也發生於香港社區之中，讓讀者透過虛構故事，感知真實世界。如陳浩基的〈貓狩〉，以撲殺流浪貓的爭議作為背景，故事中當局曾為解決鼠患而引進貓隻，後來卻因貓隻繁殖過度而引起種種問題，故事讓人思考動物與社區之間的關係。

有傳媒稱譚劍為「香港最後一個科幻作家」。（洪昊賢攝）

譚劍的〈西營盤的金被銀床〉是關於早前香港鬧得沸沸揚揚的偷貓和虐貓事件，看得人咬牙切齒。「金被銀床」這個雅稱，原來是指披著金色毛髮，肚子白色的貓。通過貓的眼睛看見西營盤的變遷，可見作品相當重視社會性。在寫實的同時，這故事也與早前討論度很高的「動物傳心」超能力相關。望日解釋，在1928年作家諾克斯曾提出「推理小說十誡」，提出十個推理小說原則，例如禁止「靈異」和「超能力」等元素，但隨著時代發展，推理小說推陳出新，越來越多異世界作品出現，不再局限於傳統原則，這些作品在特殊設定下，能解答與別不同的謎題，讓推理故事有更豐富的變化和趣味。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）